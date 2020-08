Fragoso "hasta ahora evidentemente no tiene voluntad" de entregar al Gobierno el remanente

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha recalcado que "hasta ahora evidentemente no" tienen "voluntad" de entregarle al Gobierno de España el dinero del remanente del ayuntamiento de la capital pacense, que podría rondar entre 50 ó 60 millones de euros.

"Nosotros hasta ahora evidentemente no tenemos voluntad de entregarle el dinero al Estado porque entendemos que ese dinero debe estar para, entre otras cosas por ejemplo, permitir que nuestros ciudadanos paguen los impuestos a final de año", ha recalcado Fragoso, a preguntas de los periodistas por qué va a hacer el Ayuntamiento de Badajoz en cuanto a la entrega de los remanentes al Estado y su uso como un préstamo.

Y es que, como ha defendido el regidor en una rueda de prensa telemática en la que ha realizado una valoración general de cómo se va a afrontar en la ciudad el último cuatrimestre de este año, si el ayuntamiento le diera al Gobierno el dinero que está financiado esa liquidez "o tenemos que pedir un préstamo a los bancos para seguir financiando hasta final de año que paguen los ciudadanos sus impuestos", o "tenemos que pedirle a los ciudadanos que adelanten el pago de impuestos".

"Los ciudadanos de Badajoz entenderían que nos viéramos obligados a decirle 'no, no pagues en diciembre, pagádnos en octubre porque el dinero se lo hemos tenido que dar a Pedro Sánchez'", se ha preguntado en relación al presidente del Gobierno, para señalar que "no tiene sentido" y que reivindica que se de a los ayuntamientos "la libertad para usar los ahorros y la buena administración de los ciudadanos de Badajoz en su beneficio".

Asimismo, si "voluntariamente" entendieran que una parte quisieran dejársela al Gobierno Central podrían analizarlo, pero el Real Decreto "dice la barbaridad de que la totalidad hay que dársela al Estado, o todo o nada", por lo que lo ha tachado como "una absoluta barbaridad que no tiene ningún sentido" y que, además, "lo que hace es violar la autonomía municipal", por lo que "no" están "dispuestos a entrar en ese juego".

Interpelado también por el importe de dicho remanente líquido de tesorería, Francisco Javier Fragoso ha comentado que, descontado lo destinado a Servicios Sociales y a la compra de vehículos eléctricos, se trataría de entre 50 o 60 millones, y ha insistido en que "no tiene sentido" que la liquidez de la ciudad, en lugar de poderla destinar a ayudar a autónomos, empresarios o al ciudadano en cuestiones como ampliar el plazo de pago de los impuestos o hacer obras en Badajoz, se la tengan que dar a Pedro Sánchez "para que lo devuelta a la ciudad dentro de 12, 15, 16, 17 años".

"A título personal", el regidor de la capital pacense ha expuesto que para él sería "muy fácil" entregar el dinero de la ciudad dado que el Estado le permite gastar hasta el 30 por ciento de lo entregado ahora, "que es precisamente" el tiempo que puede quedar con él mismo en la responsabilidad de la Alcaldía.

"Y después que la ciudad se aguante, sin dinero y teniendo que pedirle a los bancos para poder pagar a los proveedores, para poder financiar los impuestos de los vecinos cuando se pospongan en el tiempo... yo sinceramente me parece que esto no es serio", ha remarcado, para insistir en reivindicar el acuerdo adoptado por todos los partidos políticos, incluido el PSOE, en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para emplear el dinero en las "prioridades" o en lo que "mejor" entiendan para ayudar a sus vecinos, cada uno en su municipio.

Algo que en la ciudad de Badajoz ya se ha hecho al decidir "hace meses" que el dinero que tienen en el banco iba a financiar, de forma gratuita, que lo ciudadanos no tuvieran que pagar sus impuestos hasta final de año, lo cual para Fragoso ha sido un "alivio".

"Y eso lo hemos hecho con la liquidez que nos quiere quitar ahora el Gobierno de España, y por lo tanto nos quiere impedir que tengamos la posibilidad, después de haber administrado bien, de darles ese alivio a las familias, a las empresas", ha reiterado para insistir en que "amén de atentar contra la economía municipal" también lo hace "directamente contra los intereses de los vecinos de Badajoz".

VUELTA AL COLE

En su intervención, también se ha referido el alcalde a que en este cuatrimestre le "preocupa especialmente" la "sensación" que tienen la "mayoría" de los ciudadanos de "absoluta improvisación" a la hora de planificar por parte de las autoridades competentes la 'vuelta al cole', ya sea en el Gobierno de España que "debería coordinar a todas las Comunidades Autónomas", como el de la Junta de Extremadura.

"En una ciudad de Badajoz, con una población escolar tan importante como la que se tiene, no puede ser que los padres, las autoridades municipales en este momento estemos todavía un poco viviendo de titulares a escasos 10 días del comienzo del curso escolar", ha sostenido, junto con que cree que se han perdido "muchos meses" y ha habido gente que ha decidido irse de vacaciones "en vez de estar en lo que hay que estar".

En este punto, ha recordado que, como ayuntamiento, se han dirigido un par de veces por escrito a la Dirección Provincial en este tiempo para que les dijeran en qué podían ayudarles pero han tenido "la callada por respuesta", y que este viernes la concejala delegada del área ha anunciado que el consistorio va a intentar reforzar la limpieza para ayudar en la desinfección de los colegios "porque la Junta de Extremadura, a día de hoy, no asume su responsabilidad".

Así, ha agregado que la Junta tiene el 100 por cien de las competencias sanitarias y de todas las medidas preventivas que se deben tomar para evitar que se pueda transmitir una enfermedad, pero que "no han planificado nada" y "no hay nada", pese a que el Gobierno sí mando dinero a las Comunidades Autónomas para poder asumir esta serie de gastos.

"Nos tienen a los ayuntamientos de toda Extremadura vendidos teniendo que asumir responsabilidades en desinfección sanitaria que no nos corresponden a personas que son o conserjes o limpiadores de los propios colegios, que nada tiene que ver la limpieza con una desinfección por motivos sanitarios y médicos", ha espetado Fragoso, que también está "preocupado" como alcalde de Badajoz con la reapertura del curso universitario.

Sobre esto último, ha avanzado que llamará al rector de la Universidad de Extremadura para ver con quien se pueden coordinar aspectos como si han planificado la entrada en escalada de los diferentes centros o titulaciones para evitar un "colapso" en el servicio de transporte público "porque todo el mundo entre en el mismo momento", cuando hay que tener "aforos razonables" para evitar el contagio.

Por último, ha sumado que, en esos momentos, la ciudad recibirá miles de estudiantes de otras partes y que le gustaría tenerlo coordinado "en la medida de lo posible".