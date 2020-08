Decretado el aislamiento social y el pase a fase 2 de Valencia de las Torres

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha decretado el aislamiento social y el pase a fase 2 de la localidad pacense de Valencia de la Torres.



El consejero ha remarcado que esta medida se hará efectiva una vez que el juez dicte el auto correspondiente que respalde esta decisión.



Por otro lado, ha dado a conocer que ya ha sido dictado por parte de la justicia el auto que permite el aislamiento social de Alía (Cáceres) y su pase a la fase 2, que será efectivo a partir de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), algo que "con casi toda seguridad" tendrá lugar este viernes, 28 de agosto.



Asimismo, sobre algunas críticas realizadas por la alcaldesa de Alía, Cristina Ramírez, ante de la decisión del aislamiento social y el pase a fase 2 de su municipio, el consejero ha indicado que respeta esta opinión aunque ha indicado que no es él que establece las cifras de incidencia acumulada por encima de las cuales se solicita el aislamiento social.



A este respecto, ha afirmado que "entiendo que no es grato para nadie el aislamiento social, pero que entiendan también que la Dirección General de Salud Pública, la Consejería de Sanidad no se levanta por las mañanas a ver qué pueblo confina o a ver qué pueblo aísla socialmente. Se hace basado en unos informes epidemiológicos".



No obstante, ha dicho que, si la alcaldesa y el pueblo "no quiere seguir confinado", este pasado miércoles le ofreció la posibilidad a la primera edil de que emitiese un escrito fundamentado sobre esa situación y él le deba traslado al juez y que "el juez decidiese".

Según el Vicepresidente, "en todos los pueblos que ha tenido esa incidencia acumulada, hemos procedido de la misma manera, no entendemos por qué en Alía no se tiene que proceder de esa forma".

También, ha pedido "tranquilidad y comprensión" a la población ya que cuando se toma decisiones de este tipo se hace pensando "en el bien y en la protección de la salud colectiva".