Reglamento de Participación Ciudadana de Badajoz prevé dividir la ciudad en seis distritos

Ep.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz ha presentado este jueves el borrador del Reglamento de Participación Ciudadana que prevé dividir la ciudad en seis distritos, junto a fórmulas de relación entre el ayuntamiento y los ciudadanos o los diferentes colectivos y asociaciones.



En concreto, se divide la ciudad agrupando distintos barrios entre un distrito único que agrupará a los poblados; otro a la Margen Derecha; otro entre Valdepasillas, Huertas Rosales, Llera, La Paz, María Auxiliadora, La Banasta y Las Vaguadas; otro entre Ciudad Jardín, Antonio Domínguez, Cerro de Reyes, Suerte de Saavedra y Los Montitos; otro entre Casco Antiguo, Santa Marina y Pardaleras; y el último entre San Roque, Cerro Gordo y La Pilara.



Los tenientes de alcalde Juancho Pérez e Ignacio Gragera han presentado en una rueda de prensa telemática este borrador que, como ha explicado primero de ellos, se llevará a comisión el próximo lunes y que se trata de una herramienta "esperada" y que ha supuesto "mucho trabajo" al tener "muchísimos matices".



"Necesita mucho trabajo para que se convierta en la herramienta que creemos que tiene que ser", ha abundado el edil del PP, que ha avanzado que el reglamento "básicamente" va a establecer los marcos de relación entre la ciudadanía y el ayuntamiento para que sea "estructurada y solvente, que es la principal necesidad" y, como cualquier reglamento, "hay que ajustarlo para que sea eficaz".



Ha recordado además que ha sido un trabajo "de muchos años" y que, con el impulso de Ciudadanos, han puesto "toda la carne en asador", a la vez que ha puesto en valor que "ya está en marcha" y seguirá los procesos habituales al pasar en primer lugar por comisión este lunes, posteriormente a pleno para someterse a información pública y volver al pleno, como también ha agradecido a los colectivos que han participado en su desarrollo.



"Este es uno de los últimos pasos de un largo recorrido, en este reglamento hay que dar las gracias a todas las asociaciones, todos los colectivos que han aportado desde hace mucho tiempo su trabajo, su ilusión y sus ideas", ha puesto en valor, junto con que ha sido un trabajo "difícil", "duro" y "complicado" en el que, sin la colaboración de los colectivos o asociaciones vecinales o de comerciantes, "no hubiese podido salir".



POR FIN SALE A LA LUZ



Por su parte, Ignacio Gragera ha felicitado que "por fin sale a la luz o va a ir a comisión" la aprobación inicial del Reglamento de Participación Ciudadana, el cual se incluyó dentro de las 30 medidas del acuerdo de gobierno programático alcanzado entre el Partido Popular y Ciudadanos para este mandato en la capital pacense, y que nace en el mandato anterior por acuerdo de todos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento.



Así, ha indicado que hay un borrador que posteriormente se informa por parte de la Secretaría General y que, durante este año, han intentado "mejorar de alguna manera" y "simplificar y hacer algo más efectivo", lo cual "no ha sido posible por desgracia".



No obstante y una vez "constatado" el apoyo inicial de todos los partidos que conformaban el ayuntamiento en la legislatura anterior, ha continuado el concejal de Cs, decidieron en su momento que se aprobara definitivamente y, a medida que tuvieran que implementarlo y ponerlo en marcha, "ver de qué manera se podía ir desarrollando" e "ir mejorándolo".



De este modo y después de que el próximo lunes pase por comisión, Gragera ha confiado y ha deseado en que se apruebe por unanimidad, a la vez que ha compartido con Juancho Pérez que este texto tiene "mucho camino por recorrer" dado que "todavía" hay una tramitación administrativa y posteriormente deberán ponerlo en marcha.



"Es muy ambicioso, tiene o plantea muchas herramientas de participación y muchos canales de participación, por tanto no va a ser fácil ponerlo en marcha en su integridad en un inicio, pero nos tenemos que plantear que se tiene que ir haciendo, poco a poco, en los tiempos que sean necesarios", ha detallado, para agregar que el objetivo es que el ayuntamiento esté "a disposición" de los diferentes colectivos y asociaciones de la ciudad y que puedan participar "en algunas de las decisiones que se toman desde aquí".



CONTENIDO DEL REGLAMENTO



Ya en el turno de preguntas, Juancho Pérez ha explicado que el reglamento está dirigido a estructurar cómo se van a relacionar los ciudadanos con el ayuntamiento y que el borrador contempla consejos tanto municipales sectoriales como de distrito, que serán las unidades que se van a articular para que puedan debatir o proponer ideas y soluciones y que esa "percepción" o "sugerencias" se trasladen a la concejalía o al órgano responsable y competente.



Ignacio Gragera ha puntualizado a su vez en que lo que plantea el reglamento de manera genérica es tanto la relación que mantiene el ciudadano particular y el ayuntamiento en cuanto a sus derechos de información, como las relaciones que van a mantener diferentes asociaciones de vecinos y colectivos sectoriales con el consistorio a través de los derechos de participación directa en determinados órganos colegiados municipales, como el pleno, o los derechos de audiencia o de petición pública.



En cuanto a colectivos, se prevé crear diferentes órganos como los consejos municipales sectoriales en torno a infancia, mujer, colectivos LGTBI, igualdad o mayores, y consejos sectoriales de comercio o turismo por ejemplo, de manera que el reglamento pretende configurar una relación "mucho más estrecha" entre la sociedad civil o los diferentes colectivos de la ciudad con el ayuntamiento.



Según ha puntualizado Gragera, también contempla la división de la ciudad en distritos, de manera que las diferentes asociaciones de vecinos se agruparán en seis distritos, a partir de los cuales habrá consejos y asambleas de distritos en los que las diferentes asociaciones vecinales, entre ellas y con la presencia de representantes municipales, debatirán y pondrán en común cuáles son las necesidades de sus distritos y los barrios que los componen.



Ha agregado que también se creará "una interlocución directa" entre los consejos de distritos, las presidencias o juntas directivas del consejo de distrito, y el ayuntamiento, mientras que sobre la citada división en distritos ha expuesto que, como la ciudad crece y avanza, el reglamento es "móvil y se ajustará a la realidad de la ciudad".