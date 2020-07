Badajoz aplaza instalación de atracciones feria y se plantea paralizar apertura de parques

El gobierno local agradece a la Junta que haya acogido la petición del ayuntamiento sobre la obligatoriedad de las mascarillas



BADAJOZ, 10 (EUROPA PRESS)



El Ayuntamiento de Badajoz ha decidido aplazar una semana las autorizaciones para la instalación de atracciones de feria en distintos puntos de la ciudad, y se plantea paralizar la apertura de parques infantiles e "incluso" volver a decretar el cierre de los 11 que ya están abiertos, ante la situación generada en la capital pacense con tres brotes de coronavirus activos en estos momentos.



De este modo y "a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos durante esta semana", el equipo de gobierno del consistorio de la capital pacense ha tomado la decisión de aplicar una moratoria de una semana a esas autorizaciones de feriantes que tenían pendientes de realizar en un ayuntamiento, en el que "desde el principio", han querido ser "muy prudentes".



"Siempre hemos puesto y siempre pondremos por delante la situación sanitaria, confiamos plenamente en que no haya ningún tipo de problema, pero a la vista de estas últimas situaciones que hemos tenido durante esta semana creemos prudente darnos un pequeño margen de tiempo para decidir finalmente sobre esas autorizaciones a la vista de las informaciones que nos refleja la Junta de Extremadura", ha expuesto el portavoz del equipo de gobierno y primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera.



En un sentido similar, ha hecho hincapié en que en el ayuntamiento también han sido "muy prudentes" a la hora de abrir los parques infantiles, y "de hecho solamente se han abierto algunos" mientras que otros estaban en fase de reapertura escalonada, "una decisión que se tomó en su día para evitar problemas".



De este modo, ha avanzado que durante esta semana también se plantearán, a medida que vayan dándoles más información por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES) y la Consejería de Sanidad, la posibilidad de paralizar esas aperturas e "incluso" en los 11 que ya están abiertos "ver si se haría necesario durante el fin de semana el volver a decretar su cierre".



"Prudencia total y absoluta, tenemos que controlar aquellas zonas que nosotros podemos controlar, tanto los aforos, como la distancia social, como a través de inspecciones, como pueda ser en espacios que estén acotados y cerrados", ha señalado, para exponer que en aquellas en las que el control "es más complicado y más difícil", al no poder tener un policía o personal de Protección Civil "detrás de cada esquina", intentarán ser "prudentes" y trasladar a la ciudadanía que "hay que ser cautos" y "tomárselo con normalidad".



Asi, ha advertido de que "va a ser absolutamente taxativo" a la hora de autorizar algunas actividades que no puede controlar de manera "directa" y "continuada", como ha avanzado el portavoz del equipo de gobierno en una rueda de prensa telemática en la que se ha referido a la situación que vive la ciudad agradeciendo a la Consejería de Sanidad y a la Junta de Extremadura que, durante estos días como consecuencia de la incidencia del Covid-19 en Badajoz, se hayan mantenido en "permanente" contacto con el consistorio.



También ha agradecido al consejero de Sanidad, José María Vergeles, y al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "la sensibilidad que han tenido a la hora de informar de las diferentes situaciones", al tiempo que ha querido trasladar una reflexión conjunta del equipo de gobierno sobre la situación actual, que pasa en primer lugar por "confiar" en la actuación de la Consejería de Sanidad y en la información que dan, así como en el control y seguimiento de todos los positivos que se han dado en los últimos días en la capital pacense.



Seguidamente, ha incidido en las declaraciones de la concejala de Policía Local, María José Solana, en cuanto a que se van a intensificar las labores de inspección, control y vigilancia de las aglomeraciones en diferentes puntos de la ciudad, y en que se han precintado desde este pasado jueves lugares de "reunión espontánea" de personas, como la parte alta de Puerta Pilar y la Memoria de Menacho, al entender que "ahora mismo" hay que hacer "un pequeño esfuerzo para evitar que esas aglomeraciones se produzcan".



OBLIGATORIEDAD DEL USO DE MASCARILLAS



En su intervención, Ignacio Gragera ha agradecido que la Junta de Extremadura haya acogido la petición que se le ha hecho este pasado jueves por parte del Ayuntamiento de Badajoz en cuanto al uso obligatorio de las mascarillas en los diferentes espacios públicos.



"Creemos que es bueno para que la gente vuelva a tener esa sensación de que, por desgracia, el virus no ha desaparecido del todo", ha recalcado, junto con que "hay que tomárselo con tranquilidad", "con calma" y "con prudencia" porque el virus "no ha terminado de desaparecer" y "todas aquellas acciones que nos recuerden día a día que todavía tenemos que convivir con él van a hacer seguro que la gente tome conciencia de la situación que vivimos".



Por último, ha añadido la "responsabilidad que todos debemos tener en cumplir con el distanciamiento social" o las reglas y restricciones que, a día de hoy, siguen en vigor, ante lo cual ha hecho un llamamiento a la "prudencia" y al cumplimiento de esas restricciones y ha recordado la intensificación de las labores de la Policía Local en este sentido.