El SES no contempla el confinamiento de Badajoz ante el "exhaustivo control" de casos

El director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, ha asegurado que hasta el momento "en ningún caso" se ha contemplado la posibilidad de decretar el confinamiento de la población en Badajoz a pesar de contar con tres focos de coronavirus notificados, debido a que el "exhaustivo control" de los casos y sus contactos hacen mirar con "optimismo" su resolución.



"En ninguno de los casos lo hemos contemplado porque hay un nivel de control de casos y contactos bastante exhaustivo", ha señalado Franco, quien ha advertido, no obstante, que esto "no quiere decir que se garantice el éxito en el control de la pandemia y los brotes".



Así lo ha indicado en una entrevista en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, en la que asimismo ha subrayado que los responsables de la sanidad extremeña se encuentran "relativamente tranquilos" ante esta situación, si bien ha insistido en que hay que mantener "una precaución extrema".



Cabe recordar que hasta este pasado martes, y a la espera de conocer la última actualización de datos, en el área de salud de Badajoz se han notificado tres brotes, además de los casos conocidos que mantienen en cuarentena a un turno del parque de bomberos, a quince agentes de policía y también en la cantina de la base aérea de Talavera la Real.



Casos que los controles indican que "no están aumentando", aunque ha reconocido que "es posible" que así ocurra en los próximos días, pero ha subrayado que los contactos analizados "están todos asintomáticos y hasta el momento no hay extensión de esos contactos a otros focos", ha dicho Franco.



Por otro lado, sobre el foco de Navalmoral de la Mata (Cáceres), el primer rebrote en la comunidad, ha dicho que está "controlado" y que hay "muy pocos casos ya en confinamiento".



Ante ello, Franco ha remarcado que los brotes "van a existir", y que se van a convertir en una "forma cotidiana de vivir en las próximas semanas o meses", por lo que la población debe adoptar de forma "casi automática" las medidas de precaución.