Plan Diputación + dedica 1,5 millones a los autónomos, micropymes y pymes de la provincia

Ep.

El Plan Diputación + de la Diputación de Badajoz dedica 1,5 millones de euros para "rescatar y echar una mano" a los autónomos, micropymes y pymes de la provincia de Badajoz, en aspectos como materiales o medidas de protección frente al Covid-19 como mamparas transparentes o de metacrilato o dispositivos y elementos de señalización de los locales.



La vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz, Virginia Borrallo, y el diputado del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Lorenzo Molina, han presentado en rueda de prensa las bases de la convocatoria de ayudas a empresas y autónomos con cargo al Plan Diputación Suma +.



Según ha recordado Virginia Borrallo, este plan surge "del esfuerzo y del consenso" de todos los grupos políticos de la diputación para "rescatar a toda la sociedad y no dejar a nadie fuera de todos los efectos que ha causado la crisis del Covid-19", y ya el vicepresidente primero, Ricardo Cabezas, presentó la parte de este programa que afecta económicamente a los ayuntamientos.



En el caso de esta segunda parte dirigida a las empresas, la ha calificado como "muy importante" dentro de un plan con el que apuestan "por rescatar y por echar una mano" a todas las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos que "son los que han sufrido también de manera muy fuerte toda esta crisis".



Al respecto, Borrallo ha comentado que, dentro de la 'nueva normalidad', cuando han vuelto a la reapertura todas estas empresas han tenido que hacer una "gran inversión después de estos meses de haber tenido cero ingresos" para el acopio de materiales o medidas de protección para atender a sus clientes.



"En eso es en lo que nosotros queremos colaborar", ha hecho hincapié, para detallar que se van a invertir 1,5 millones de euros divididos en dos fases, una primera de 1,2 millones y una segunda de 300.000 euros.



Ha incidido también en que las bases de esta convocatoria saldrán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este viernes y que a partir del día siguiente se podrán pedir estas subvenciones dirigidas a autónomos, microempresas (con menos de 10 trabajadores y un balance general de 2 millones de euros como máximo) y las pequeñas empresas (de entre 10 y 49 trabajadores y que no supere los 10 millones de euros) con sede social en la provincia y "siempre" de localidades con menos de 20.000 habitantes.



GASTOS SUBVENCIONABLES



Por su parte, Lorenzo Molina ha concretado que serán gastos subvencionables aquellos que se hayan hecho desde el 14 de marzo y o los que se vayan a hacer hasta el 30 de septiembre derivados de la adecuación de los negocios a "esta nueva realidad" y ha citado en este sentido mamparas transparentes o de metacrilato; todos los dispositivos y elementos de señalización de los locales; termómetros infrarrojos portátiles y desinfectantes de ozono.



También lo son dosificadores automáticos o de pedal de gel hidroalcohólico o jabón; dispensadores de papel; toallas; secadores automáticos de manos; y papeleras y contenedores de pedal para desechar los materiales, mientras que la cuantía de la subvención será máximo de 500 euros, según Molina, para quien "son unas cantidades no excesivamente elevadas para cierto tipo de empresas, sí para los autónomos sobre todo y para las microempresas", que son "una inmensa mayoría" en la provincia.



Dentro de las bases, ha sumado, se incluye la manera de justificar la subvención, presentando factura si ya se ha hecho el gasto o con factura proforma si se prevé hacerlo; como también se deberán cumplir una serie de requisitos "mínimos", como el certificado de estar dado alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en el caso de los autónomos o en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en las empresas o estar al corriente en la Seguridad Social.



En lo que a fases se refiere, el diputado ha señalado por último que en la primera, dotada de 1,2 millones de euros, el plazo de presentación será de un mes y en la segunda, dotada de 300.000 euros, de dos meses, y ha abundado en que el plazo máximo para que la diputación dicte resolución será de tres meses en la primera fase y en la segunda de cuatro.