El cupón de la ONCE reparte 245.000 euros en Don Benito

La ONCE ha repartido 245.000 euros en el sorteo del lunes, 29 de enero, en Don Benito (Badajoz), al resultar premiados siete cupones agraciados con el premio mayor de 35.000 euros cada uno de ellos.



En concreto, el afiliado vendedor de la ONCE Antonio Tello Pajuelo, quien se ha iniciado la venta de productos de juego de la ONCE hace tan solo dos semanas, ha repartido por primera vez la suerte al vender estos cupones en el quiosco de la Plaza de España, donde ejerce su actividad laboral.



Cabe destacar que el Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, según ha informado ONCE en una nota de prensa.