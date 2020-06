El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz queda disuelto

Ep.

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz, el primero presencial celebrado tras la declaración del estado de alarma por el Covid-19, ha dado cuenta en su sesión de este jueves, día 25, de la disolución del Grupo Municipal de Vox, cuyo edil Alejandro Vélez pasa a la situación de concejal no adscrito, aunque mantendrá sus delegaciones de gobierno, Limpieza y Coordinación de Poblados según ha anunciado posteriormente el alcalde, Francisco Javier Fragoso.

En este punto de la sesión plenaria, el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, ha pedido que se explicara en qué consiste esta puesta de conocimiento, ante lo cual Francisco Javier Fragoso ha replicado que lo que "significa" es tomar conocimiento de "un acuerdo de expulsión administrativa de un concejal al grupo político al que pertenecía" para que la corporación lo conozca, así como de las "consecuencias jurídicas que conlleva, que es la disolución del grupo".

Seguidamente, Cabezas ha confiado en que Fragoso mantenga sus palabras y la "misma intencionalidad" de hace dos años, entonces con el concejal no adscrito en la anterior legislatura, Luis García-Borruel, y ahora ante Vélez, al que se ha referido como "el mayor fraude de la democracia de esta institución" y que "no ha durado ni un año" en el grupo político por el que se presentó a las elecciones municipales, para valorar también que es un "auténtico fraude como político y como persona".

Así, ha pedido al alcalde que quite a Vélez el secretario, el despacho y todo tipo de "privilegios" que le correspondan como grupo político como hizo con Borruel, porque "no se puede consentir" que Vélez estuviese en la junta de portavoces, como también le ha reclamado que pida a Vélez que entregue su acta de concejal al ser la "decepción" y el "fraude más grande" de la historia de la democracia en el ayuntamiento.

Asimismo y según la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, Vélez lleva expulsado de su partido desde febrero como ha comunicado su antigua formación, Vox, para quien "el alcalde tenía la expulsión sobre su mesa desde entonces", por lo que ha pedido a Fragoso que explique cuándo le llegó dicha expulsión, así como por qué no ha formalizado la expulsión "hasta ahora" y cuánto ha costado al ayuntamiento "mantener al tránsfuga" que a su vez "mantiene" al alcalde y a Gragera.

También ha exigido que se le "despoje" a Vélez de toda responsabilidad de gobierno. Fragoso ha contestado a Cadenas que si tiene dudas de fechas debería haberse leído la carpeta de la información del pleno y, en tono irónico, se ha referido a que ella le hable de asesores o "puertas giratorias" cuando se tiene en España el Gobierno "más mastodóntico de la historia de este país en plena crisis económica".

INTERVENCIÓN DE VÉLEZ

También ha intervenido Alejandro Vélez, que llevaba una pegatina en su chaqueta con la bandera de España y la frase 'Gobierno Dimisión' y que ha recalcado en primer lugar que se vive en un estado de derecho y ha hecho saber al ayuntamiento que "incluso es improcedente" haber dado cuenta en pleno de la disolución del Grupo Municipal de Vox "cuando hay pendiente una resolución judicial de aceptación de medidas cautelares"; y la "supuesta expulsión todavía va a estar en suspenso".

"Yo la verdad es que no me he movido del sitio en el que he estado siempre, es decir, vamos a poner la figura tránsfuga un poco atípica la que se pueda dar en mí porque no me he movido de ningún sitio para dar la posibilidad de gobierno a la oposición", ha continuado, para matizar a la oposición: "si yo me hubiera ido con ustedes sería un tránsfuga y seguro que me abrazarían".

Para Vélez, "eso hubiera sido la figura del tránsfuga" y "por desgracia es una decisión interna del partido", que "al final" se "quiere quedar sin representación en el ayuntamiento".

"Pero es que todavía está por decidir, lo he dicho antes, vivimos en un estado de derecho aunque les pese", ha agregado, mientras que sobre el coste del grupo municipal aludido por Cadenas se ha preguntado qué dirá del "más caro", según Vélez el PSOE.

CIUDADANOS Y PARTIDO POPULAR

A su vez, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Gragera, ha valorado que la "situación de crispación absoluta" que se vive en el ayuntamiento es "consecuencia directa" de la "manera kamikace" de Ricardo Cabezas y el PSOE de hacer oposición, así como que el debate de este punto es un "espectáculo lamentable", y "más allá" de eso y sobre este asunto ha querido puntualizar a Cadenas que hasta finales de mayo "no se comunica" al ayuntamiento "la expulsión definitiva del concejal", como figura en la carpeta del pleno.

"Parece que aquí lo único que interesa es obviar lo que hay y hacer juego político y hacer declaraciones incendiarias para generar aún más malestar", ha lamentado Gragera, mientras que la portavoz del PP, María José Solana, ha valorado que a PSOE y Unidas Podemos Vélez "les ha venido de perita en dulce", al encontrarse con una persona y un partido al que "automáticamente le ponen la etiqueta de ultra derecha".

"A partir de ese instante", ha dicho Solana, "se acabó el ejercicio de gestión de oposición política" y empezaron a llegar mociones sobre temas como Franco. "Si es que ha sido fantástico, les ha venido bien", ha insistido.

El ALCALDE MANTIENE SUS DELEGACIONES A VÉLEZ

A este asunto se ha referido, en una rueda de prensa telemática al término del pleno, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, quien ha explicado a preguntas de los periodistas sobre el tema que tras la disolución del Grupo de Vox "lo que se pierden son todos los derechos que se tiene como grupo" y, por lo tanto, no tendrá ni despacho de grupo, ni la asignación económica que le corresponde al grupo.

"A partir de ahí como la legislación dice, y deja bien claro, yo no le podría dar a don Alejandro ningún derecho superior al que tenía en su situación anterior", ha comentado, para señalar: "pienso mantener las delegaciones a don Alejandro para que siga desempeñando la responsabilidades de Limpieza y Coordinación de Poblados que hasta ahora viene desempeñando".

"Entre otras cosas, creo que la ciudad no puede pagar con inestabilidad algo que la propia ciudad ni el propio Gobierno tiene responsabilidad, que es una lucha interna entre Vox con una persona que fueron ellos los que la eligieron para encabezar su lista y los ciudadanos después le votaron para ser concejal", ha agregado Fragoso.

Interpelado por el tema, el regidor ha valorado que "hay una diferencia sustancial" con el exconcejal Luis García Borruel que se fue del partido, "se hizo un tránsfuga, y en este caso por una disputa interna lo han, hasta ahora, expulsado aunque está en vía judicial la resolución de esa cuestión".

Así, ha dicho que apuesta "por la estabilidad de la ciudad" y por que Vélez "mantenga las delegaciones que hasta este momento tenía", y ha apuntado que, como el tema está en vía judicial, las personas que tenía asignado el grupo, los asesores Juan Antonio Morales y Antonio Pozo Pitel, "a la espera de que haya la sentencia judicial definitiva" del recurso de Vélez contra su expulsión de Vox "y a que los daños pudieran ser irreversibles en el caso de darle la razón más adelante", dentro de sus posibilidades los va a "reasignar" a otras funciones al ser personal eventual de Alcaldía.