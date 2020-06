200 personas protestan en Badajoz contra recortes en educación y falta planificación

Ep

Más de un centenar de personas, unas 150 según la organización y unas 200 según la Policía Nacional, se han concentrado en la tarde de este lunes, día 22, en la ciudad de Badajoz.

Bajo el lema '+ Inversión - Recortes x la Educación Pública', la concentración se ha desarrollado ante las puertas de la Delegación Provincial de Educación, convocada por las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no universitaria, en concreto CSIF, PIDE, ANPE, CCOO y FeSP-UGT, y en la han portado una pancarta en la que se podía leer 'En defensa del profesorado y la educación extremeña'.

También se han escuchado canciones, pitidos o gritos como 'Y si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. Y si esto no se apaña, caña, caña, caña. Y la próxima visita será para que dimitas', 'Señora consejera usted no se entera', 'Más inversión, menos recortes, educación pública" o "Docentes unidos jamás serán vencidos'.

En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente del sindicato PIDE, Alfredo Aranda, ha explicado que siguen reivindicando "la política nefasta de recortes" de la Consejería de Educación, que "recorta para el curso que viene 302 profesores" que "van a ser muy necesarios en la 'nueva normalidad'".

"Vamos a tener necesidad de contratar más profesorado para atender a grupos más reducidos de alumnos y no menos como está provocando la Consejería con el recorte de profesorado", ha criticado, junto con la vuelta a las 19 horas cuando "ya" tenían "consolidado" en las enseñanzas medias las 18 horas y "va a hacer perder un montón de puestos de trabajo".

Según Aranda, también "se han olvidado" de la reducción horaria para mayores de 55 años y la subida de los sueldos un 2 por ciento que todas las comunidades aplican desde enero "excepto Extremadura", por lo que ha valorado que desde Educación "se está atacando a los funcionarios públicos y sobre todo a la educación pública".

PRÓXIMO CURSO

"Estamos aquí protestando por eso y seguiremos protestando", ha señalado, a la vez que ha sostenido en relación a que la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, haya asegurado que la plantilla docente para el próximo curso "no está cerrada" que "no" la creen.

En primer lugar, ha dicho, porque junto a esas 302 plazas que "finalmente parece ser que se van a recortar" se van enterando "día a día de nuevas plazas", según les comunican los directores de los centros y con los que se ponen en contacto los inspectores "para aumentar ese número de recortes", por lo que "al final no van a ser 302 van a ser más" cuando, en la 'nueva normalidad', es "incompatible" querer hacer agrupaciones más pequeñas de alumnos con reducir plantilla.

"Aquí hay algo que no se está haciendo bien, no se está planificando bien el curso próximo, una de las cuestiones que también estamos reivindicando aquí es que se está planificando erróneamente, es decir no se está contando con los sindicatos para planificar el curso, no sabemos cómo lo están haciendo", ha criticado Alfredo Aranda, que ha sostenido que tampoco conocen qué "comité de sabios" está estableciendo los criterios para esa 'nueva normalidad' cuando los sindicatos son los "legítimos representantes de los trabajadores".

Por ello, ha expuesto que la consejera de Educación "está haciendo dejación de sus funciones" y "debe reaccionar", hablar con los sindicatos y comunicarles cómo va a ser esa 'nueva normalidad' del curso que viene, en relación al cual "unas veces" les dicen que las agrupaciones serán de 15 alumnos máximo, otras que 20 pero con mascarillas aunque solo a partir de 5º curso, mientras que en otras ocasiones les dicen que van a utilizar otros espacios como bibliotecas o gimnasios y otras que espacios abiertos.

"No se aclaran, es una especie de ceremonia de la confusión que al final no nos enteramos de lo que realmente van a hacer", ha insistido, para avanzar que esta concentración es la última protesta planificada, pero que en breves días se reunirán los citados cinco sindicatos para establecer el nuevo calendario de movilizaciones, que podría incluir empezar el curso con movilizaciones, concentraciones y huelgas.

BRECHA SOCIAL Y DIGITAL

Por su parte, el presidente del Sindicato de profesores ANPE Extremadura, Antonio Vera, ha indicado en declaraciones a Europa Press que el lema de esta concentración, que llevan impreso en sus camisetas, "lo explica todo", "más inversión, menos recortes, por la educación pública", sobre lo cual ha criticado que la Consejería de Educación está llevando a cabo "una nefasta política de recortes" que va a repercutir en la educación pública extremeña.

Una concentración de "final de curso" por motivos como el recorte de 302 docentes o la falta de planificación y de negociación del próximo curso escolar que "debe tener las garantías sanitarias necesarias" y en relación al cual "no" les han citado a los sindicatos a la Mesa Sectorial para su planificación.

También ha citado Vera que la pandemia del Covid-19 ha provocado una "brecha tanto social como digital en el alumnado" y que creen que "no es momento de recortar plantilla, sino al revés y todo lo contrario", como es aumentar plantilla para que haya refuerzos, desdobles y apoyos y se atienda a la diversidad del alumnado en Extremadura.

Por último, Vera ha recordado los acuerdos "incumplidos" por la Consejería de Educación como aumentar las horas lectivas, no reducir la jornada a los mayores de 55 años o la citada no subida del 2 por ciento en los salarios de los docentes extremeños, y ha anunciado que van a seguir con las protestas y, tras julio y agosto y "si no hay una marcha atrás por parte de la Consejería", "no" descartan una huelga general en educación en el mes de septiembre.