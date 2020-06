La Mezquita de Badajoz reabre sus puertas este viernes con una serie de recomendaciones

La Mezquita de Badajoz reabre sus puertas este viernes, 19 de junio, con una serie de recomendaciones como realizar la ablución en casa o que cada fiel lleve su propia alfombrilla para rezar.



Así pues, a través de una nota de prensa, el imán de la Mezquita de Badajoz, delegado de la Comisión Islámica de España en Extremadura y presidente de la Unión de las Comunidades Islámicas de Extremadura, Adel Najjar, ha explicado que desde la mezquita de la capital pacense instan a los musulmanes a la hora de ir a la misma a seguir las siguientes medidas preventivas, "cuyo propósito es la protección de la vida individual y colectiva de los fieles musulmanes, así como del conjunto de la sociedad".



Entre dichas recomendaciones, se cuentan realizar la ablución en casa, dado que ya no se permite usar los aseos de la mezquita; así como que cada fiel lleve su propia alfombrilla para rezar; no se permite a nadie entrar la mezquita sin mascarillas; hay que guardar los zapatos en una bolsa y lavar las manos con el gel desinfectante situado en la entrada de la mezquita.



También se deberán evitar los saludos y los contactos entre los fieles; respetar la distancia entre los fieles de entre 1,5 y 2 metros; cada fiel tendrá su sitio marcado para poner su alfombrilla; y no se recomienda utilizar los libros para evitar los contagios; como tampoco se permite la entrada a toda aquella persona que presenta algún síntoma del Covid 19 y se abrirá la mezquita sólo los viernes, y diariamente la oración del Magreb.



Por último, según ha detallado Najjar, se realizará la oración del viernes en dos grupos, el primer grupo a las 14:30 horas, y el segundo grupo a las 15:00 horas; se recomienda enviar un mensaje de WhatsApp al imán para elegir el grupo que convenga al fiel para rezar el viernes y, cuando termine el primer grupo de rezar, se recomienda la salida desde la última fila para evitar los contactos entre los fieles.