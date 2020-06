Badajoz promoverá una campaña policial para "combatir radicalmente" actos de vandalismo

Ep.



El Ayuntamiento de Badajoz promoverá una campaña policial para "combatir radicalmente" los "lamentables" actos de vandalismo, tales como pintadas, botellas o suciedad, detectados en el patrimonio histórico monumental de la ciudad.



Así lo ha avanzado el concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Jaime Mejías, quien ha explicado en una rueda de prensa telemática que, actualmente, han "presenciado diversas agresiones y daños" en el patrimonio histórico de la ciudad, y han observado "lamentables actos de vandalismo", pintadas, botellas, suciedad o botellones y reuniones juveniles en elementos monumentales y patrimoniales en tres puntos concretos como son la Memoria de Menacho, el Salto del caballo o Puerta Pilar y la Alcazaba.



"El Ayuntamiento de Badajoz no puede permitir este tipo de agresiones al patrimonio local y, por ello, vamos a promover una campaña policial para combatir radicalmente estos actos de vandalismo; desde el Ayuntamiento de Badajoz venimos invirtiendo en publicidad, en promoción y en cuidar nuestro patrimonio y no podemos permitir que este patrimonio sea vandalizado", ha asegurado.



Seguidamente, ha apuntillado que el artículo 323 del Código Penal impone penas de prisión de seis meses a tres años y multas de 12 a 24 meses, así como restauración de los bienes dañados, y que "a partir de ahora y con esta nueva campaña policial" serán "implacables" en la aplicación de estas penas" porque es una "lástima" que este patrimonio sea "dañado".



APERTURA DE MONUMENTOS



En lo que a monumentos se refiere, el edil de Turismo ha apuntillado que se han abierto por primera vez este pasado fin de semana después de la época de confinamiento, en concreto los sábados y domingos de 10,00 a 14,00 horas, y ha felicitado que ambos días han contado con 300 visitantes entre el Fuerte de San Cristóbal, las torres de Santa María, de los Acevedo y de Espantaperros, Puerta Palmas y la Galería de Fusileros.



Según ha recordado, los aforos están limitados al 33 por ciento, un tercio del habitual, y los monumentos seguirán abiertos en el mismo horario con los protocolos y medidas de seguridad que soliciten desde los gobiernos regional y nacional.



Finalmente e interpelado por la Recreación de los Sitios de Badajoz, Jaime Mejías ha comentado que mantienen el contacto con las organizaciones organizadoras junto al ayuntamiento con la idea de celebrarlo a finales de octubre o principios de noviembre en función de lo que dispongan las autoridades sanitarias a nivel nacional y regional, pero que si las circunstancias no lo permiten sería en torno a la fecha inicialmente prevista, en marzo aunque de 2021.