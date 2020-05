Badajoz trabaja en una "gran campaña" de promoción del comercio, turismo y hostelería

Ep.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz trabaja en una "gran campaña" de promoción del comercio, el turismo y la hostelería de la ciudad que se difundirá a nivel local, regional y en Portugal una vez que se abra la frontera y se pueda "garantizar de manera más o menos segura" que las compras se hacen en condiciones autorizadas por Sanidad y hacer frente a cuestiones como grandes volúmenes de afluencia de público.

Así lo ha avanzado el primer teniente de alcalde delegado de Desarrollo Económico y de Comercio, Ignacio Gragera, en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este jueves, día 28, y en la que ha sido preguntado por si el ayuntamiento prevé realizar una campaña para incentivar las compras en el comercio local entre los pacenses o destinada a Portugal cuando se abran las fronteras, como pide el sector.

A este respecto, ha recordado que una de las primeras reuniones mantenidas por el equipo de gobierno ha sido con el sector, tanto el del comercio, como el de la hostelería y sectores vinculados al turismo y que se plantean hacer una "gran campaña promoción de la ciudad como destino no solo turístico, sino también comercial y además gastronómico".

Según ha asegurado, llevan trabajando "desde el primer día" y "de hecho" es una cuestión que han "atacado desde el minuto uno con absoluta pasión", dado que Badajoz necesita recuperar parte de su potencial económico, como es el comercio, y están trabajando en este sentido.

"Sí me resulta curioso que es verdad que todas estas cuestiones salgan siempre a la palestra una vez que el equipo de gobierno y los diferentes concejales se reúnen con los sectores", ha comentado, junto con que se encuentren manifestaciones, notas de prensa o peticiones que se hacen por parte de otros equipos u otros grupos municipales que, en su opinión, "están haciendo un poquito de política de copiar y pegar respecto a lo que ya se va haciendo".

En este sentido, Gragera ha explicado que desde el gobierno local son "cautos" y "prudentes" y ha reiterado que trabajan "desde el minuto uno" en hacer esa campaña, que será "ambiciosa" y que tiene que llegar a diferentes sectores y "obviamente" a la ciudad de Badajoz, como también al entorno de la región y a Portugal.

Seguidamente, ha tildado de "curioso" que, cuando plantean "todo este trabajo que ya se está haciendo a través de los diferentes servicios municipales", se encuentren "determinadas" manifestaciones en prensa, "pidiendo precisamente eso" que "ya" estaban haciendo desde el equipo de gobierno.

"Justo un día después de que diferentes grupos políticos de este ayuntamiento se reúnan con esos mismos grupos a los que nosotros ya hemos dado respuesta con anterioridad", ha comentado.

"VOLCADOS" CON EL COMERCIO

Por ello, Ignacio Gragera ha abogado por ser "serios" y por intentar no ponerse "medallas de iniciativas que ya se están trabajando y madurando desde hace muchísimo tiempo", al tiempo que ha asegurado que el Ayuntamiento de Badajoz y el equipo de gobierno están "absolutamente volcados" con el comercio, "no solo por una cuestión estética, ni por una cuestión de compromiso único y exclusivo" con sus delegaciones, "sino porque es el tejido productivo de la ciudad el que está en juego".

Así, el comercio atrae a miles de visitantes a la ciudad, zona de gran afluencia turística "gracias" al comercio, que cuenta con sectores vinculados que hacen que Badajoz pueda mantener su volumen de empleo en cuestiones como la hostelería o el turismo patrimonial, por lo que según Gragera: "el foco de este ayuntamiento estará siempre puesto en potenciar esos sectores y hacer todo lo que esté en su mano para hacer campañas".

También en que, tanto en Portugal como en el resto de la región "y por supuesto el consumo y el comercio local, se reactiven desde el minuto uno en el que se abra la frontera", junto a la importancia de que se pueda "garantizar de manera más o menos segura" que las compras se hacen en condiciones autorizadas por Sanidad, por lo que en cuanto se pueda hacer frente a cuestiones como grandes volúmenes de afluencia de público, el Ayuntamiento de Badajoz "va a estar dispuesto a ello desde el minuto uno".

EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO

Acerca de este mismo tema e interpelado por cuándo se podría desarrollar dicha campaña y en qué consistiría, el edil de Comercio ha abundado en que será una "gran" campaña de difusión "importante" a nivel local y regional y en Portugal, y en que se hará una vez tengan la "seguridad" de que se puede acoger a todos los potenciales visitantes.

A su juicio, "no tendría mucho sentido" hacer una campaña en un entorno de limitaciones de aforo o de visitas, "entre otras cosas porque realmente no seríamos eficaces en el gasto", y, aparte de eso, el consistorio ya ha trasladado al último cuatrimestre del año "todos y cada uno" de los eventos que se iban a realizar en primavera y en verano que no se van a poder celebrar.

Según ha ejemplificado, van a cambiar el 'Vive la primavera' por 'Vive el otoño' o la manera de subvencionar los proyectos de dinamización comercial de las asociaciones comerciales, cuya cuantía se ha triplicado para que puedan desarrollar sus propias actuaciones.

Desde el ayuntamiento, ha avanzado, quieren realizar eventos en la calle o potenciar una iluminación de una Campaña de Navidad que sea "muy potente".

"En definitiva, una vez que tengamos la seguridad de que podamos utilizar todas las potencialidades de los aforos y de los espacios públicos de la ciudad de Badajoz nosotros vamos a concentrar todos los esfuerzos en que el último cuatrimestre del año, o al menos el último cuatrimestre del año", ha agregado.

El objetivo, ha incidido, es que dicha época del año sea "potente" en cuanto a eventos, actuaciones de dinamización o campañas de concienciación, así como en la atracción y llegada de visitantes y potenciales clientes.

No obstante, ha sumado que lo primero será la seguridad y, a partir de que esté garantizada en el comercio a través, entre otras cosas, del sello 'Covid Free' anunciado por el ayuntamiento, intentarán que la ciudad "sea de nuevo el foco de atracción principal comercial" porque si durante muchos año se ha hecho "un esfuerzo mayúsculo en que así sea", este año será "doble" por parte del consistorio para intentar atraer con actividades, acciones de dinamización y campañas de publicidad a los potenciales clientes del entorno, ha concluido.