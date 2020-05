Los pueblos de la Mancomunidad de Municipios Centro no abrirán sus piscinas este verano

Las localidades que componen la Mancomunidad Integral de Municipios Centro no abrirán sus piscinas municipales durante la temporada de este verano 2020, con el objetivo de anteponer la "seguridad y la salud de los vecinos y visitantes a cualquier otra circunstancia.



En concreto, estos municipios que no abrirán sus piscinas son Alange, Arroyo de San Serván, Calamonte, Mirandilla, Oliva de Mérida, San Pedrode Mérida, Trujillanos, Villagonzalo y La Zarza, según informa la Mancomunidad de Municipios Centro.



Una decisión que se ha tomado "ante las dudas generadas por la expansión y contagio del Covid-19", y por lo que "resulta extremadamente necesario implementar medidas de seguridad que disminuyan la transmisión" del virus, que es "completamente desconocido" y "reacciona de formas muy diferentes", señala la mancomunidad en nota de prensa.



En ese sentido, ante las dudas acerca del comportamiento del virus en el contacto con el agua o lugares con humedad, como las piscinas, así como las medidas de distanciamiento y aforo que se deberán cumplir, esta mancomunidad ha decidido no abrir sus piscinas este verano.