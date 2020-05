El Banco de Alimentos de Badajoz pide ayuda para poder comprar alimentos

Ep.



El Banco de Alimentos de Badajoz ha pedido ayuda, ya sea con dinero para transformarlo en alimentos "de inmediato" o depositando productos en las cajas habilitadas al efecto en supermercados de la capital pacense, para poder comprar alimentos de cara al reparto del próximo mes de junio.



En declaraciones a Europa Press, el presidente del Banco de Alimentos de Badajoz, Jesús Reynolds, ha explicado que están dando actualmente la comida correspondiente al mes de mayo, pero que de cara a junio "no" tienen "suficiente" y seguirán dando alimentos aunque será "menos".



"O nos ayudan y nos dan alimentos o nos dan dinero para que compremos alimentos o damos lo que podamos", ha resumido, para lamentar que uno de los problemas actuales que tienen es que no se pueden hacer las habituales operaciones kilo, como la que tenían prevista en abril en distintos supermercados de la capital pacense durante estos meses.



Ante ello, desde el Banco de Alimentos pide que la gente desde su casa, al continuar vigente el periodo de alarma, les hagan una transferencia al número de cuenta que se encuentra en la web del Banco o un 'bizum' de cara a poder transformar ese dinero en alimentos "al día siguiente, de inmediato".



Otra forma de ayudar, ha continuado, es a través de las cajas para depositar alimentos que se pueden encontrar en supermercados como los dos Carrefour o en El Corte Inglés de Badajoz.



AUMENTO DE LOS BENEFICIARIOS



En relación a las entidades y beneficiarios con los que trabajan, Reynolds ha cifrado en más de 140 las entidades y en cerca de 15.000 los beneficiarios, una cantidad esta última que "va subiendo a diario" y que es superior a la habitual media de unos 13.000 de antes de la pandemia.



"Hay muchos problemas, hay gente que todavía no ha cobrado el ERTE, yo no quiero entrar en comentarios políticos ni valoraciones siquiera políticas pero quiero trasladar lo que está sucediendo que me dicen a mí las entidades", ha indicado, para apuntillar que hay gente que "de golpe y porrazo se han quedado en la calle, en el paro o ERTE", cuya tramitación "está tardando muchísimo" y "de hecho hay mucha gente que todavía no ha cobrado ERTE y los que lo han cobrado han cobrado parcialmente".



Al respecto, ha señalado que estos afectados le trasladan que, si les regularizan el cobro de los ERTE o del paro, no pedirían alimentos ni "tendrían tanta necesidad"; y en todo caso se ha mostrado "convencido" de que "tendrán que cobrar" y ha sumado que "cuando no pagan será por algo".



Por último, Jesús Reynolds ha destacado que han cambiado de voluntarios y que ahora son más jóvenes y que, aunque son menos que antes hasta alcanzar actualmente un total de entre 10 y 12 voluntarios, van "tirando" y "operativamente" han mejorado, aunque "nunca" están "bien" y "en momentos puntuales" necesitan a gente, ante lo cual ha manifestado que, si alguien quiere ofrecerse como voluntario, se puede poner en contacto con el Banco de Alimentos pacense.



También han adoptado medidas higiénico-sanitarias, como el uso de mascarillas, guantes o geles, la distancia entre personas o la desinfección periódica de sus instalaciones en El Nevero a través de una empresa contratada por el Banco de Alimentos, además de cumplir aquellas indicaciones que le trasladan desde Sanidad.