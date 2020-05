PSOE plantea a Fragoso campaña comunicación para animar a portugueses a comprar en Badajoz

Ep.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha planteado al alcalde, Francisco Javier Fragoso, la puesta en marcha de una campaña de comunicación para animar a los portugueses de la zona del Alentejo a realizar sus compras en la capital pacense.

"Si de verdad queremos recuperar el comercio en nuestra ciudad vamos a necesitar de la visita de nuestros vecinos hermanos de Portugal, por eso le pido que diseñe una campaña de comunicación en prensa, en radio, en televisión en la zona del Alentejo en la que le digamos a los portugueses que Badajoz es un destino seguro para hacer sus compras", ha señalado Cabezas.

Para el portavoz socialista, "por desgracia en Portugal nos ven de otra manera después de esta crisis sanitaria, y después de todos los contagios que hemos tenido en nuestro país", aunque sin embargo "por suerte y por fortuna Badajoz no ha sido de las ciudades más afectadas", lo cual "no quita" en su opinión "para que los portugueses se monten su película y entiendan que ahora mismo no somos los suficientemente seguros", ha abundado, razón por la cual ha tildado dicha campaña como "fundamental".

Seguidamente y una vez que pase la segunda fase y la ciudad entre en la fase tres, Cabezas ha abogado por poner en marcha otra campaña "en positivo" y en la que se anime a los vecinos de Badajoz a comprar en los negocios y comercios locales y de barrio para que "con el esfuerzo de todos", aunque Fragoso "no quiere" el trabajo, el compromiso, ni las ideas de los socialistas, salir de esta crisis "lo más pronto posible".

PRESUPUESTO PARA 2020

Así lo ha expuesto en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este miércoles y en la que se ha referido a los presupuestos municipales para este año y a que la última vez que se habló de los mismos en la sala de prensa del ayuntamiento fue el 20 de abril, pero no a iniciativa de Fragoso sino a preguntas de los periodistas, ante las cuales el regidor "vino a decir" que si no hay presupuestos se harán las pertinentes modificaciones presupuestarias.

En este punto, ha apuntillado que los presupuestos del ayuntamiento están prorrogados desde 2018 y que se está a "años luz" de la situación de ese año respecto a este 2020 y la actual crisis sanitaria, así como que se pueden hacer modificaciones presupuestarias o que saldrán iniciativas para ayudar a comerciantes, hosteleros, autónomos o pymes, sobre las cuales se ha preguntado por qué no han llegado "ya" esas ayudas directas como viene reclamando y pidiendo el PSOE.

Para Ricardo Cabezas, "con un poco de mala suerte seguiremos con los presupuestos prorrogados de 2018" y el PP de Badajoz y, en concreto Francisco Javier Fragoso, le tiene "aversión" a los presupuestos municipales, pese a ser un documento "fundamental" para cubrir aquellas necesidades que "ahora mismo están surgiendo derivadas de esta crisis sanitaria".

De este modo, ha insistido en que es "fundamental" que el Ayuntamiento de Badajoz tenga unos presupuesto municipales para este año, y ha recordado que, antes de la pandemia, ya dijeron desde el equipo de gobierno que estaban listos, y "de hecho" tienen ya los de los organismo autónomos como la Fundación Municipal de Deportes (FMD) o el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), aunque "sin ninguna novedad", e "incluso" los técnicos municipales han dicho cuáles iban a ser los ingresos que iba a tener el ayuntamiento, por lo que solo quedaría establecer los gastos.

"Si ya tenían claros los presupuestos antes de la pandemia, vamos a hacer los diferentes cambios que se tengan que provocar o modificaciones y vamos a aprobar los presupuestos municipales del 2020", ha reclamado Cabezas, que ha criticado que, en seis años de gobierno de Fragoso, el ayuntamiento ha sacado adelante tres presupuestos "tarde y mal".

Ha concretado igualmente que uno de ellos se aprobó "casi que el último día del año en el que tenían que haberse desarrollado", y ha criticado que "ahora más que nunca precisamente" se necesitan estas cuentas para este año con la realidad que se vive en la calle con la citada crisis sanitaria, pero que Fragoso "prefiere la cuenta de la vieja: quito de aquí pongo de allá", lo cual es "difícil de controlar incluso para sus propios socios de gobierno".

SIN PRESUPUESTO NO HAY CERTEZA

Y es que, para Cabezas, si no hay presupuesto "no hay certeza", ni "acción política", ni "capacidad de trabajo", ni "compromiso con esta ciudad" y "ahora mismo lo que más necesita" Badajoz, sus familias y los sectores más afectados, como son a su juicio el comercio y la hostelería, son esos presupuestos municipales para este año.

En este sentido, ha rememorado que el ayuntamiento tiene un presupuesto plurianual hasta 2021, pero que hay un "retraso" en la ejecución de inversiones hasta las cuentas de 2016.

"Esta es la triste realidad en la gestión que atesora el señor Fragoso", ha abundado, para reclamar "certezas" porque "no puede ser" que Badajoz sea la única de las grandes ciudades de la región sin el presupuesto aprobado para este año, algo que han hecho Mérida o Cáceres o la Diputación de Badajoz.

Sobre esta última, el también diputado provincial y vicepresidente primero de la diputación ha comentado que esta institución aprobó los presupuestos en noviembre de 2019 para 2020, y que "ahora se van a reformular" porque "la realidad es totalmente distinta" a la de cuando se diseñaban estas cuentas "pensando en el futuro para la provincia".

"Si no lo sacó en tiempo y forma, vamos a sacar los presupuestos municipales del 2020 atendiendo a todas las necesidades y todos los problemas que tenemos, por desgracia, en la ciudad después de esta crisis sanitaria", ha reclamado Ricardo Cabezas, que ha advertido de que, sin presupuesto, tienen que hacer "siempre un acto de fe", y ha pedido a Fragoso que "tenga en cuenta" al "principal" partido político con representación en este ayuntamiento.