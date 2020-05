PSOE Badajoz exige a PP y Ciudadanos que retomen las juntas de gobierno

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha exigido a PP y Ciudadanos que el próximo viernes, día 15, se celebre una Junta de Gobierno.

Para los socialistas "cuanto antes vuelva la normalidad al Ayuntamiento de Badajoz, mejor" y desde hace dos meses, la última fue el 13 de marzo, la Junta de Gobierno Local no se reúne, ni presencial ni telemáticamente. Al respecto, apuntan que son "contados" los ayuntamientos en los que esto ocurre y que, por ejemplo, la Diputación de Badajoz las ha venido realizando telemáticamente, durante todo el confinamiento.

En el caso del Ayuntamiento de Badajoz, han señalado los socialistas en nota de prensa, ha sido el alcalde Francisco Javier Fragoso "el que sustituye a todos pues ha querido tener mando único en plaza y que además se notara".

"Es incomprensible que se hayan mantenido reuniones por videoconferencia con diversos representantes de sectores de la ciudad, que no se ha cansado de repetir el alcalde y, sin embargo, no se les haya ocurrido tener una reunión semanal entre los propios concejales del PP y Ciudadanos, lo que no deja de ser una anomalía", han expuesto.

Ante ello, en el PSOE se han mostrado "convencidos" de que ha sido una decisión "unilateral" de Fragoso "para acaparar todo el poder y que nadie se despiste de sus 'Aló alcalde', incluidos los concejales naranjas".

Igualmente, ha insistido que el que no haya Junta de Gobierno Local "también es una demostración de que el teletrabajo no funciona suficientemente en el Ayuntamiento de Badajoz" dado que si decretos, estudios, propuestas de gasto, adjudicaciones de contratos o reclamaciones de responsabilidad patrimonial, entre otros, "no han salido adelante para cargar de contenido las juntas de gobierno, es por evidentes carencias en el sistema" y que "no se ha actuado con diligencia".