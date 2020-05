El alcalde de Badajoz defiende la reapertura de fronteras

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha defendido que la reapertura de fronteras es "absolutamente fundamental" para quienes viven en la Raya, como es el caso de la capital pacense que conforma la eurociudad Eurobec junto a las localidades lusas de Elvas y Campo Mayor.

Así lo ha señalado Fragoso en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este miércoles, y en la que ha informado sobre la videoconferencia en la que ha participado este pasado martes con distintas eurociudades y en la que, según ha explicado, "más que tomar acuerdos" aprobaron un manifiesto conjunto en el que piden a los gobiernos de España y Portugal "que evidentemente se tiene que tener en cuenta que la apertura de las fronteras es absolutamente fundamental para aquellos que vivimos en la Raya".

"No tiene ningún sentido que yo pueda dentro de poco desplazarme a otras áreas de salud, como la de Mérida, o desplazarme incluso dentro de poco a Cáceres, con un número de casos y de incidentes elevadísimo, y que me prohíban acercarme a Elvas que no tiene ningún caso de fallecimiento que yo conozca", ha aseverado, para agregar que cree que ha habido un fallecimiento en toda la región del Alentejo.

Y es que para Fragoso es "fundamental" dicha apertura dado que si algo se había conseguido en estos últimos años, y recientemente se ha celebrado el aniversario del Tratado de Schengen, es que se llevan 30 años "construyendo un espacio común, luchando con 750 años de fronteras", y sobre lo cual ha recordado que la frontera entre España y Portugal es de las más antiguas.

"En 25 años habíamos cambiado la mentalidad, todo este proceso de integración europea nos conlleva tener que convivir, que haya lazos económicos, y sin duda el comercio, el sector servicios, la hostelería de Badajoz tiene una dependencia del mercado portugués", ha reconocido, al tiempo que ha sostenido que el comercio o la hostelería de la ciudad "tiene una dependencia en Elvas y en Campo Mayor".

Ello significa, ha advertido, que si se mantienen las fronteras "se va a traducir que la crisis económica que va a ser general en toda España en Badajoz será más grave" porque se estará "evitando que una parte muy importante de nuestra dependencia económica pueda llegar".

A modo de ejemplo, Francisco Javier Fragoso ha dicho que todo el mundo es "consciente" de que el tamaño que tiene el sector comercial de Badajoz no está diseñado para que consuman solo los de la ciudad, sino para que venga "mucha gente de fuera a consumir", de manera que si una parte "muy importante de esos de fuera son portugueses no podemos permitirnos el lujo de que dejen de consumir en la ciudad porque hay una barrera administrativa que no tiene ningún sentido médico hoy en día".

"Y el problema además estará en que si dura mucho tiempo este cierre de fronteras, ese trabajo que hemos hecho en los últimos años de generar un hábito de consumo en la ciudad de Badajoz o en la eurociudad o en Elvas y en Campo Mayor por parte de los ciudadanos extremeños se va a perder", ha aventurado el regidor, para sumar que "a lo mejor" ese ciudadano elvense que hoy consume en Badajoz mañana "se acostumbra" a consumir en Évora y deja de venir a la capital pacense "por costumbre".

Así, ha insistido en que "el daño puede ser irreversible" y "no tiene una explicación médica" ni "ninguna explicación" el que se pueda cerrar una frontera "porque son dos territorios que a día de hoy han demostrado haber controlado francamente bien este proceso de pandemia".

Unas declaraciones en relación a Badajoz que el alcalde ha extrapolado a "cualquiera" de las eurociudades en torno al río Miño en el norte o de Ayamonte en el sur y sobre lo cual ha expuesto que en la citada videoconferencia se "juntaron" siete eurociudades que agrupan a más de 14 municipios españoles y portugueses.

"Estamos hablando de una parte muy importante del desarrollo económico", ha concluido.

EL MERCADILLO DE BADAJOZ, APLAZADO A JUNIO

En su intervención, Francisco Javier Fragoso también se ha referido en clave comercial a una reunión "intensa" mantenida entre concejales y en concreto el edil responsable de Mercadillos, Eladio Buzo, y los representantes de este sector en la que "de mutuo acuerdo" se ha tomado la decisión de no iniciar la actividad del mercadillo hasta la tercera fase de la desescalada, en torno al mes de junio.

Según se ha manifestado "por parte de todos" es "lo más conveniente" y, en primer lugar, al entender que al ritmo que "obliga" la desescalada de abrir un 25 por ciento del mercadillo en primera fase o llegando al 33 por ciento en la segunda "dificulta mucho tanto el control de aforo como el propio reparto de aquellas licencias que pudieran generar actividad.

En segundo lugar, ha citado que la comunidad y los empresarios del mercadillo están "absolutamente concienciados con evitar la propagación del virus" y "entienden que no se está todavía suficientemente preparado como para poder garantizar las medidas que pudieran evitar al 100 por cien que la pandemia continuara o volviera a rebrotar".

"En ese compromiso que tienen por la salud pública, prefieren asumir el sacrificio de estar un mes más sin actividad y que intentemos entre todos volver a la normalidad, en la medida en la que se pueda, en el mes de junio ya con el 100 por cien de las garantías", ha apuntillado, al tiempo que ha agradecido que todos ellos "han manifestado esa voluntad, de que es momento de tener un compromiso con la sociedad, de no arriesgarse".

Ha agregado por último que los martes y domingos, días de mercadillo en Badajoz, se podría convertir "en una verbena" entre quienes pasean, corren, están con los niños o quienes fuesen al mercadillo, porque "posiblemente todavía la sociedad en su conjunto no está preparada para concentrar en dos puntos de la ciudad ese volumen de gente".

"Aunque ellos son los principales afectados creo que han mostrado, y la ciudad se lo deberá reconocer, una generosidad extrema a la hora de plantear que no quieren ser focos en estos momentos donde todavía hay mucha incertidumbre de por dónde va a evolucionar la pandemia", ha señalado el regidor, que ha felicitado que estas "decisiones que son difíciles" se hayan podido tomar "de pleno acuerdo con todos los sectores afectados".