Fragoso mantiene su "voluntad" de recibir críticas y propuestas por parte de la oposición

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha afirmado respecto a las relaciones con los grupos de la oposición en el ayuntamiento que su "voluntad sigue siendo la misma": "abierta por un lado a recibir cuantas críticas ayuden a mejorar errores que se puedan cometer", así como a recibir "cuántas propuestas quieran" y analizarlas "con generosidad y honestidad".

"Sinceramente, en ningún momento me van a encontrar, por otro lado, en el campo de la batalla de la confrontación, para hacer la política esa de medallas o de yo soy más listo, más alto y más guapo, pues que busquen otro escenario porque conmigo no van a encontrar ese territorio", ha continuado.

Así lo ha señalado Fragoso en una rueda de prensa telemática ofrecida este lunes y en la que ha sido preguntado por la situación de las relaciones con la oposición, sobre lo cual ha insistido en que sigue trasladando su "voluntad" de recibir "todas y cada unas de las sugerencias y aportaciones que ellos quieran" para poder articular las decisiones que se deben tomar cada día.

"Creo que este no es tiempo de querer hacer politiquilla, de tratar sacar rentabilidad a las circunstancias, es tiempo de arrimar el hombro, es verdad que es tiempo de criticar si algo se hace mal porque eso es bueno para mejorarlo y es tiempo también de aportar ideas", ha defendido, para remarcar que entiende que "si uno puede criticar y se debe criticar" y que se "debe ayudar" si en algo se equivocan, como también es "bueno" poder recibir ideas.

"Pero no intentar ver a ver quién se cuelga una medalla o generar expectativas no trabajadas y no analizadas", ha insistido Fragoso, que ha indicado que el pasado martes envió por la noche a los dos portavoces de la oposición el documento que presentaría el jueves con ayudas sociales por 1,8 millones de euros.

No obstante, ha lamentado que "desgraciadamente" lo "único" que recibió fue una llamada del portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, diciéndole que no lo podían apoyar porque creían que la cuantía era pequeña, sobre lo cual ha recordado que es la que marca la normativa aprobada por el presidente del Gobierno, y que una vez que los técnicos municipales han calculado la cifra desde el ayuntamiento se ha aplicado su distribución según Servicios Sociales.

"E incluso pues antes de firmar el decreto si hay que hacer una pequeña modificación o matiz se hará y no pasa nada, porque lo importante es que el dinero llegue y con los instrumentos que necesitamos para ayudar a los más vulnerables", ha resaltado.

En el caso del Grupo Municipal de Unidas Podemos, ha manifestado que lo "único" que recibió fue un WhatsApp diciendo: "no podemos apoyar".

"Ya está, ni una aportación, ni una sugerencia, ni una mejora", ha comentado, al tiempo que ha puesto como ejemplo que "menos tiempo" ha entregado la Junta de Extremadura a la oposición el decreto de medidas de apoyo a los autónomos y se le han hecho llegar "algunas sugerencias y mejoras".