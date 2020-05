Fragoso tomará decisiones con "responsabilidad" para que la desescalada sea "un éxito"

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha apuntado que el consistorio de la capital pacense tomará "con absoluta responsabilidad" aquellas decisiones de su competencia para colaborar a que la desescalada "sea un éxito".

"Creo que lo mejor es trasladar a los ciudadanos: uno que el ayuntamiento va a estar evidentemente para, con absoluta responsabilidad, tomar las decisiones que tengamos que tomar y sean de nuestra competencia en el ámbito de colaborar a que la desescalada sea un éxito", ha detallado.

En segundo lugar, ha citado que como todos los ciudadanos, el ayuntamiento "también espera que el Gobierno se aclare y nos deje unas normas que nos permitan saber cuál es el papel que debemos jugar cada uno y cuáles son los límites que tenemos para esa toma de decisiones".

Así lo ha señalado el alcalde de la ciudad en una rueda de prensa telemática en la que ha sido preguntado por su parecer ante el hecho de que desde la Junta de Extremadura se haya apuntado a los ayuntamientos como "claves" en la desescalada y por qué tiene previsto hacer Badajoz.

Para Fragoso, lo primero que necesita Badajoz y todos los ayuntamientos "es tener claro qué es lo quiere el Gobierno que se haga con la desescalada, para después poder saber qué es lo que podemos hacer".

De este modo, una vez tengan claro cuál es el ámbito de decisión que se deja a los ayuntamientos, el de la capital pacense "demostrará la misma diligencia que demostró al principio de la crisis, siendo el primero que decidió quitar por ejemplo los veladores de la calle".

También ha sido el primero, ha dicho, que cerró parques o juegos infantiles en Extremadura, por lo que "no" les va a "temblar la mano en tomar todas aquellas medidas que ayuden a que la desescalada sea un éxito", aunque tienen que saber qué competencias se deja decidir a los ayuntamientos.

Según ha comentado, en el caso de Badajoz "no ha sido así" pero han sido muchos ayuntamientos los que han ido tomando decisiones "que, constantemente, Delegación del Gobierno los ha ido desautorizando porque decían que no tenían competencia para ello".

PUENTE DE MAYO

En su intervención, el alcalde ha querido hacer una reflexión dado que se afronta un puente y unos días en los que la actividad laboral está "absolutamente bajo mínimos" y se tiene más tiempo libre, y que coincide tanto con la autorización para que los padres puedan sacar a sus hijos menores de 14 años a la calle, como la posible salida para la práctica deportiva de forma individual.

"Vuelvo a hacer un llamamiento para que todas las salidas autorizadas se hagan con responsabilidad y sentido común; toda la sociedad en su conjunto tenemos que poner nuestro granito de arena para evitar que esta pandemia pudiera tener un rebrote", ha señalado, para agregar: "las personas tenemos unos periodos de memoria muy corta, sobre todo para aquello que nos genera sufrimiento".

Así y en la medida en la que pueda uno "aferrarse a una nueva situación" en la que se "olviden" los compromisos que se han tenido que tener "seguramente es humano el que nos relajemos", según Fragoso que, como alcalde, tiene que recordar que hay que mantener esas "mínimas normas básicas para que la desescalada al final sea un éxito de toda la sociedad en su conjunto".

En este punto, ha recordado los consejos básicos como lavarse las manos con frecuencia, mantener dos metros de distancia con el resto de viandantes o deportistas o intentar no tocarse la nariz, la boca o los ojos, que todo el mundo tiene "claro" que debe seguir, al igual que cuando se saca a los niños a la calle solo puede ir un adulto y como máximo tres menores y estar una hora y a un kilómetro de distancia del hogar.

Normas que "no se hacen por capricho", sino "para evitar que la pandemia volviera a rebrotar y, por lo tanto, equilibrar las necesidades que tenemos de ir poco a poco ya saliendo del confinamiento", al tiempo que ha recordado que quienes puedan tener una leve sintomatología compatible con la enfermedad deben quedarse en casa y mantener una cuarentena para evitar contagios.

Igualmente, ha apuntillado que estas normas básicas van a ser difundidas a través de redes sociales y físicamente en algunos entornos de la ciudad para que la gente tenga la posibilidad de recordarlas y las mantengan "presentes".

"Más vale que sobren las medidas de prudencia a que nos pudiéramos quedar cortos, porque si nos quedamos cortos podemos sufrir toda la sociedad en su conjunto un rebrote de esta maldita pandemia", ha manifestado.

MASCARILLAS

Ya en el turno de preguntas y en relación a las 20.000 mascarillas infantiles adquiridas por el ayuntamiento, Fragoso ha explicado que no han llegado "todavía porque desgraciadamente" el primer proveedor con el que se contrató no pudo al final garantizar la certificación que se le exigía, y que además se intentó que fuera un proveedor o fabricante regional que permitiera que esos recursos se quedaran en la tierra pero, "no ha sido posible". No obstante, ya está contratado el nuevo proveedor y "en cuanto llegue" se anunciará cómo será la distribución.

Por otro lado y preguntado por si se plantean cambios en el espacio público, como más zonas para peatones, ha comentado que desde el equipo de gobierno "siempre" están "abiertos" a analizar cualquier situación y que actualmente se vive una "cierta sensación de incertidumbre porque más allá de una guía de cómo van a ser las diferentes fases de lo que se viene a llamar como la desescalada" no hay "normas concretas que la regulen".

"Por lo tanto no tenemos claro qué habría que hacer para poder adaptar la realidad de la ciudad a esas normas concretas", ha apuntado, para recordar que la ciudad ha hecho un "esfuerzo muy importante" en los últimos años para implantar plataformas únicas o peatonalizaciones que podrían facilitar la movilidad.

También interpelado por la posible ampliación de las terrazas de la hostelería, ha comentado que están estudiando su ampliación dentro de los límites que marquen la accesibilidad y el descanso, que así se ha trasladado con la asociación de hosteleros creada en la ciudad y que este pasado lunes parte de equipo gobierno, en concreto los concejales de Urbanismo, Carlos Urueña y Policía, María José Solana, se han reunido para analizar esta posibilidad en aras de que "siempre que sea posible" se ayude a la hostelería.

A modo de reflexión final, Francisco Javier Fragoso ha recordado que comienzan tres días consecutivos festivos en el "famoso" puente del 1 de mayo, donde desgraciadamente en la ciudad de Badajoz no se va a poder celebrar su tradicional Romería de la Virgen de Bótoa, y ha hecho un llamamiento a los vecinos y ciudadanos para que estos días se salga a la calle "con esa prudencia que nos va a garantizar el que la batalla al virus se la ganemos entre todos".