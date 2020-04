Badajoz suspende la Feria de San Juan de junio y baraja celebrarla en septiembre u octubre

Ep.



El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha anunciado que se ha tomado la decisión de suspender las Ferias y Fiestas patronales de San Juan que se desarrollan cada año en torno al 24 de junio, a la vez que ha adelantado que se baraja celebrarla más adelante, en torno a septiembre u octubre.



Fragoso ha hecho este anuncio en una rueda de prensa telemática en la que ha valorado que, en estos momentos, tanto por "motivos de responsabilidad sanitarios" o porque una feria "no se puede improvisar y, por lo tanto, había que estar ya contratando y organizando determinadas cuestiones" lo cual sería "una absoluta irresponsabilidad".



"Ya hemos hablado con diferentes sectores implicados en la realización de una feria y se había confirmado que teníamos que organizar una feria casi sin conciertos, sin cacharritos y sin toros, o sea que en definitiva no estaríamos organizando, en el caso de que se pudiera hipotéticamente celebrar, nada interesante", ha reconocido.



Del mismo modo, ha defendido que en estos momentos "por responsabilidad" y "por dar certeza de los escenarios que vamos a ir manejando" había que trasladar "la decisión ya tomada de suspender la Feria de San Juan".



Acto seguido, Fragoso ha remarcado que "evidentemente está el compromiso", dado que saben que "esto será un palo especialmente" para los sectores de la hostelería, de si el escenario sanitario varía y mejora "y tenemos posibilidades" se podría plantear una fecha más adelante en septiembre u octubre.



"Poder incluso celebrar alguna pequeña feria chica, alguna feria tipo feria de día, donde intentáramos un poco que los ciudadanos de Badajoz nos pudiéramos resarcir de no haber podido disfrutar este año de nuestras ferias patronales", ha señalado, junto con que, por otro lado se podría hacer "como garantía para la reactivación de un sector que se va a ver muy afectado".



Así, y a la espera de ver si se tiene la oportunidad más adelante "lo que sería una feria chica, un San Juanito por decirlo a nivel anecdótico", ve que "la decisión más responsable, que da más certeza a los vecinos, es trasladar que este año no vamos a celebrar la Feria de San Juan".



ECUEXTRE



En una línea similar y también por motivos sanitarios, "e incluso hablando con los afectados, ya sea expositores, ya sean los sectores a los cuales iba destinado", también se ha tomado la decisión de suspender la Feria del Toro y el Caballo, Ecuextre, sobre lo cual el regidor ha expuesto que "tampoco tiene sentido" celebrar esta feria en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) "en las condiciones en las que en estos momentos tenemos".



"Sobre todo, teniendo que en cuenta que ni siquiera el Gobierno nos plantea un horizonte de desescalada que nos pudiera dar certezas a la hora de plantear diferentes cuestiones", ha abundado Fragoso, que ha añadido que "muy posiblemente" y "con un altísimo porcentaje" todo lo que estuvieran en estos momentos organizando "sería tirar esfuerzo y dinero de los contribuyentes en algo que no se va a poder celebrar" y, de hacerse, "no sería con las garantías de calidad que se merece la feria de referencia de estos sectores en toda la península Ibérica".



No obstante y al igual que desde el ayuntamiento se comprometen a analizar la posibilidad de aplazar la Feria de San Juan y hacer una "feria chica un poquito más adelante para ayudar a los sectores", ha apuntillado que, con motivo de la celebración del campeonato mundial de doma vaquera previsto en principio en torno al mes de noviembre en la ciudad de Badajoz, se podrían plantear impulsar actividades en torno al caballo.



Unas actividades, ha sumado, que pudieran complementar dicho campeonato mundial a la vez que "dar cobertura" a las necesidades que el sector equino pueda tener alrededor de la Feria Ecuextre, que también se suspende este año.



Ya en el turno de preguntas e interpelado por si se mantendrá o se cambiará el día festivo local del 24 de junio, Francisco Javier Fragoso ha afirmado que el festivo local "por ahora está donde está" y que "sin duda en este momento eso no está previsto modificarse a día de hoy".



Según ha explicado, este asunto afectaría "fundamentalmente" al calendario laboral y "por lo tanto" antes de tomar ninguna decisión de propuesta, hablarán con los agentes sociales y con los sindicatos o la patronal, "pero no del ayuntamiento" sino "de la sociedad en su conjunto" al ser un festivo que afecta a que el día, si se decidiera, cambiar habría por ejemplo que cerrar los comercios, al tener "unas complicaciones a la hora de trasladarle a la gente una serie de obligaciones".



De este modo, ha concluido señalando que, cualquier decisión que se tome en ese ámbito, se hará una vez dialogado con la patronal y los sindicatos.