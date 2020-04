Fragoso critica a Cabezas respecto a cesión de un campo para CD Badajoz

Ep

Concretamente, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha calificado como un político "carroñero" al portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, una vez ha realizado dicho ofrecimiento, tras una carta pública enviada por el presidente del club, Joaquín Parra.

Para Francisco Javier Fragoso, "en la vida hay dos tipos de políticos" entre los "que tienen un alto sentido de la institución, políticos institucionales" y los que él llama "políticos carroñeros, que son aquellos que intentan sacar rédito político de todo lo que se puede mover".

"Y en este momento a eso es a lo que ha querido jugar don Ricardo Cabezas una vez más", ha señalado Fragoso, añadiendo que es una "pena" que haya estado "callado en toda la crisis de su concejal número dos", en la que "se metía y ofendía, se mofaba de las personas que simplemente llamaban a rezar por aquellos familiares que estaban enfermitos, ahí se ha callado".

Según el primer edil, "ahora, a la primera de cambio a ver si puede meter un palito en la rueda y generar polémica por un puñado de votos".

Además, ha cuetionado si "de verdad, la política, los votos no merecen la pena llegar a ese nivel señor Cabezas", reconociendo que le hubiera gustado "más" de Cabezas "oírle desautorizar" a la edil del PSOE, Rita Ortega.

El primer edil se ha mostrado "cansado" de políticos como los del PSOE o de Podemos en la ciudad, que "en vez de arrimar el arrimar el hombro para ayudar" a quienes como él mismo están "al pie del cañón intentando solucionar los problemas" están metiendo "palitos en la rueda a ver si lo hacen más difícil o sacan cuatro votos".

También, ha expresado que "estoy últimamente un poquito cansado de políticos como los socialistas o los podemitas; ayer salía que si me iban a denunciar a la Fiscalía por una situación muy complicada como es el agua de Suerte de Saavedra", en referencia a que el Grupo Municipal de Unidas Podemos haya avanzado que le denunciará si no procede al suministro "inmediato" de agua corriente a las familias que ocupan viviendas en los bloques de la Guardia Civil en dicha barriada.

Ante ello, Fragoso ha entendido que "ellos están muy cómodos en sus sillones en su casita con sus familiares", criticando que, "en vez de arrimar el hombro para ayudar a los que estamos al pie del cañón intentando solucionar los problemas están metiendo palitos en la rueda a ver si lo hacen más difícil o sacan cuatro votos".

Además, ha recalcado que, en la situación de crisis que viven la ciudad y el país, "no merece la pena políticos que solo se muevan por buscar cuatro votos y que les de igual el interés general".

CESIÓN DEL VIVERO

Sobre la cesión del Nuevo Vivero, el alcalde ha señalado en primer lugar sobre la negociación en torno a este asunto que el 10 marzo mandaron al club un borrador de convenio y que fijaron una reunión para el jueves 12 de marzo, que tuvieron que suspender en un día en el que a las 12,00 horas tuvo que tomar medidas "importantes" en relación a la pandemia del Covid-19, como suspender el mercadillo o las terrazas y veladores o el cierre de las instalaciones municipales.

"A partir de ahí no he vuelto a tener noticias del club, excepto efectivamente la carta que el presidente ha dirigido a la afición", ha reconocido, junto que "todo esto" le da "mucha tristeza" dado "la que en este momento está cayendo" en el país y en la ciudad, en el que todos los responsables públicos están "volcados en buscarle soluciones a las dificultades que afrontamos" con medidas como procurar alimentación a la gente o evitar el contagio por coronavirus.

En materia de Deportes y, "a la espera" del club desde el que no les han vuelto a decir "nada" una vez se ha mandado por el consistorio el borrador del citado convenio, ha estado dedicado a habilitar el Polideportivo Las Palmeras para las personas que no tienen techo y toda la delegación ha estado viendo este martes cómo conectar cañones de aire caliente al haber cambiado el tiempo y para que sus usuarios estén "en condiciones" y "no pase frío".

También, se han dedicado desde Deportes a organizar el servicio para evitar contagios, o a qué hacer con las piscinas climatizadas, cerradas pero que siguen funcionando.

Así, ha valorado que "no" entiende "sacar en estos momentos esta polémica" que "sinceramente" y "de corazón" le genera "mucha tristeza", así como que lo considera su club al ser abonado a título personal del Badajoz desde que se refundó y desde que "un grupo de valientes desinteresadamente" como Fernando Valbuena o Pablo Blázquez cogieran el proyecto de "reflotar" el club de la ciudad, a los que ha acompañado y que "siempre" van a tener su apoyo.

Según Fragoso, un apoyo que "solo tiene una limitación" que es la ley puesto que "desgraciadamente" el convenio que el ayuntamiento puede ofrecer al Badajoz es el que permite la ley, y ante lo cual ha agregado que el artículo 49h de la Ley de Régimen Jurídico del Servicio Jurídico dice que los convenios que firmen las administraciones públicas "solo podrán tener un plazo máximo de cuatro años prorrogables a otros cuatro, ocho años".

CUMPLIR LA LEY

"Entenderé que a don Joaquín Parra y a mí nos importa exactamente igual el cumplir la ley", ha razonado, para asegurar que "no le queda a nadie la menor duda del apoyo del ayuntamiento al club y al proyecto que en este caso representa Joaquín Parra para la ciudad de Badajoz, pero hasta donde dice la ley".

En relación a Parra, ha sostenido igualmente que "lo asesoran mal en este tema" y en esta carta porque "no tiene sentido sacar esta polémica en estos días", en los que "el alcalde no puede estar dedicado a esto" sino "a intentar ayudar a los problemas de los vecinos en esta crisis sanitaria y social que en este momento vivimos", tras lo cual ha insistido en que van a contar con ciudad y el ayuntamiento "en todo lo que haga falta del proyecto".

Asimismo y pese a las actuales circunstancias, ha continuado, tienen el borrador del convenio y pueden contestar al edil de Deportes, Juancho Pérez, o hablar con él.

Así, añade que, "desde el día 10, que se lo mandamos no hemos tenido noticias hasta una carta en la que dice que le ponemos trabas, y no ponemos trabas a nada, simplemente que le decimos lo que la ley nos permite", ha comentado.

Para poner como ejemplo el convenio con el Zaragoza en relación al estadio de la Romareda de "cuatro más cuatro" años, igual que el que ofrece el Ayuntamiento de Badajoz, y en el que se comprometen después a sacar una concesión.

Finalmente, ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" porque el club y el proyecta "cuenta por supuesto con el ayuntamiento y no hay ningún problema".