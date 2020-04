Badajoz aplaza pago IBI, vados o del IAE y recalculará los de veladores y del mercadillo

Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz ha aplazado al mes de diciembre como máximo el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana y rústica, la tasa de vados o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), así como los de veladores o de venta ambulante, en los dos últimos casos recalculando además el cobro en función de los días que no se haya ejercido la actividad por el estado de alarma.

Así lo ha señalado el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, en una rueda de prensa telemática en la que ha avanzado que este miércoles, día 1, ha firmado un decreto de medidas fiscales que viene a concretar las que ya ha ido anunciando durante estos días con el objetivo, ha recordado, de "en alguna medida reducir la presión que, en este momento en los meses más complicados, vayan a tener" los vecinos, los autónomos o las pymes de la ciudad.

De este modo, ha dicho, han querido contribuir en todo aquello que la ley permite a los ayuntamientos, independientemente de que intentarán sacar un decreto de ayudas económicas, y sobre lo cual ha matizado que deben seguir trabajando en función de cómo va variando la legislación y de aquellos aspectos que se permite hacer a los consistorios, puesto que "la voluntad política es clara, la de ayudar", a la vez que se ha mostrado "convencido" de que se saldrá de esta situación sanitaria y ha confiado en que sea "antes y mejor que más tarde".

"Tenemos también todos juntos que volver a la normalidad económica y al ritmo de nuestra sociedad y, por tanto, el ayuntamiento va a estar al lado de los vecinos para ayudar en todo este contexto", ha incidido, para agregar que por ello en ese decreto de medidas fiscales han aprobado "casi trasladar la mayoría" de la carga impositiva a final de año modificando el calendario fiscal de la ciudad de Badajoz.

Según ha concretado Fragoso, el periodo de pago del IBI de naturaleza urbana y rústica será del 8 de junio al 1 de diciembre y se permitirá que los ciudadanos puedan fraccionarlo y poderlo pagar en partes; mismo plazo que en el caso de la tasa de entrada y salida de vehículos o de vados y cocheras; y la de veladores; mientras que el IAE se deberá abonar del 1 de septiembre al 1 de diciembre.

Asimismo, ha hecho hincapié en relación al único impuesto vigente y que acababa "de forma casi inmediata" que han propuesto lanzar el periodo de pago voluntario del impuesto de tracción mecánica al 30 de mayo, por lo que se alarga casi un mes dicho periodo de pago; a la vez que ha agregado que todos los recibos domiciliados de tributos "en ningún caso se van a pasar al cobro durante el periodo de alarma" y "siempre" se hará una vez que acabe "y a ser posible en la fase más cercana al final del periodo voluntario de pago".

MERCADILLOS Y VELADORES

Por otro lado y respecto a la tasa de venta ambulante o de mercadillos, ha puntualizado que por un lado habrá un único periodo en lugar de los dos actuales en aras de anular el que en este momento está vigente y poderlo lanzar del 1 septiembre al 1 de diciembre, al tiempo que ha explicado que se va a pedir que se suspendan los recibos que están actualmente al cobro "entre otras cosas" porque se va a recalcular el impuesto en función de descontar todos los días que no han podido ejercer la actividad.

Esta es la medida fiscal que "hasta ahora" se permite por parte del Gobierno pese a que se intentará "después avanzar" en ayudar "más al sector", y se aplicará también en el caso de los veladores, en los que como ha abundado en este momento no están al cobro.

Así, una vez que pase el periodo de alarma y se sepan todos los días que no se han podido utilizar los veladores, bien por el periodo alarma o por el decreto de Alcaldía que se adelantó a esa medida, y cuando se pueda proceder a colocarlos, recalcularán el nuevo recibo, que se podrá pagar hasta final de año y en una cuantía inferior a la habitual.

En su intervención, Fragoso ha hecho hincapié además en que ha ordenado suspender la liquidación o emisión de recibos que tengan que ver con servicios que ya no se pueden prestar, y si algún recibo se hubiera cobrado por anticipado se procederá de oficio al recálculo y devolución "de esa parte que no se haya usado".

APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS

También en lo que a impuestos se refiere, el primer edil ha explicado que en los servicios fiscales de la ciudad se priorizará la concesión de aplazamientos y fraccionamientos de pagos de la deudas tributarias, especialmente a las personas vulnerables, y procurarán "dar facilidades" a todo el mundo para poder afrontar estas obligaciones.

Finalmente, ha propuesto a la empresa concesionaria del Servicio de abastecimiento de Aguas, Aqualia, que articule un sistema "sencillo" para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento del pago del suministro de agua también para dar facilidades, junto con que se agilice la gestión de las nuevas tarifas sociales que puedan ser fruto de las nuevas situaciones económicas en las que los vecinos de Badajoz se puedan encontrar. Ha recordado además la prohibición de cualquier corte de agua que se pueda producir en la ciudad.

Ya en el turno de preguntas y en relación a si se plantean nuevas medidas en relación al servicio de autobuses urbanos, ha recordado alguna de las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Badajoz en torno al mismo, como la reducción de la flota que circula por la ciudad, la desinfección de los autobuses "mínimo cuatro o cinco veces al día", o buses de refuerzo si en alguna línea fuera "mucha gente", unas 10 personas, para mantener la distancia de un metro y medio entre pasajeros.

Cualquier otra medida, ha agregado, se está estudiando e "incluso" la posible gratuidad que "no es un problema económico" sino de "encaje legal", y ante lo cual ha abogado por ver cómo lo han hecho y lo han autorizado otros consistorios, dado que "no hay que olvidar que son ingresos de derecho" y "hasta ahora" ningún Real Decreto ha autorizado a los ayuntamientos a no cobrarlos voluntariamente.

"Como hemos demostrado, siempre estamos dispuestos a tomar todas las medidas que garanticen la seguridad de los pasajeros y también de nuestros conductores, que si no recuerdo mal llevan incluso esas máscaras que les están donando gente que se están realizando por la ciudad", ha concluido, Francisco Javier Fragoso, que también ha agregado que no se cobra en efectivo o que todos los conductores tienen su equipo EPI porque deben garantizar el servicio.