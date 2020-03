Cabezas tacha de "auténtica vergüenza" que Fragoso deje a vecinos sin techo "en la calle"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha tachado de "auténtica vergüenza" que el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, deje a los vecinos sin techo "en la calle".

A través de una nota de prensa, el líder de los socialistas pacenses ha expuesto que le cuesta creer que el albergue temporal para personas sin hogar de la calle Bravo Murillo se cerrara el pasado jueves, un día antes del primer bando del alcalde con motivo del coronavirus.

Así pues, ha continuado que no entiende que donde no pueda llegar Cáritas por motivos presupuestarios "le cueste tanto echar una mano al Ayuntamiento de Badajoz, siendo además unas cantidades 'ínfimas' a nivel presupuestario para el bien que se puede hacer a la ciudad".

"Y en los nuevos protocolos y sus exigencias, ahí, debiera haber estado nuestro ayuntamiento el primero con capacidad de reflejos. El caso es que siempre llegan tarde, cuando llegan", ha afirmado el edil socialista.

Además, para Ricardo Cabezas, en este "olvido municipal para luchar por la no propagación del Covid-19 el alcalde cede el liderazgo a otras administraciones, donde se demuestra que no es un tema que le interese", razón por la cual ha sostenido que, aunque "ahora lo quieran arreglar porque no les queda otra que solucionar esta desvergüenza", "ya han demostrado la catadura moral que tienen los que gobiernan la ciudad".

De este modo, los socialistas se reafirman en calificar como "patéticas, infundadas y evasivas" las justificaciones dadas este lunes por el regidor en rueda de prensa, además de "impropias de un alcalde responsable"

EL AYUNTAMIENTO SE DESENTIENDE

Y es que, según el PSOE de Badajoz, "el Ayuntamiento de desentiende cuando más se necesita", a la vez que ha recordado que las directrices del Gobierno de España en la creación de un "escudo social" para las personas sin hogar ante el coronavirus se basan en cuatro puntos.

El primero de ellos consiste en que los Servicios Sociales, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, constituirán unidades que diariamente entregarán un kit de higiene, alimentación y bebida a las personas sin hogar.

A su vez, el segundo es que se habilitarán comedores sociales para dar comida para llevar; y el tercero en que se reforzarán los centros para personas sin hogar con personal sanitario, que los dote de equipos de protección, controle la salud del equipo de atención social y los residentes, tome medidas preventivas, identifique posibles contagios y aísle o derive a otro centro a posibles personas infectadas.

De esta forma, se reforzarán también los servicios de limpieza y desinfección, tanto para el propio centro como para ropa y enseres de residentes; al tiempo que, en cuarto lugar, se habilitarán espacios amplios para alojar, alimentar, garantizar la higiene y atender a personas sin hogar con profesionales sociales y sanitarios, con posibilidad de zona de aislamiento para personas infectadas, reduciendo así el aforo y las largas colas en los actuales centros para minimizar el riesgo de contagio.

Por eso, desde el PSOE han mostrado su "perplejidad ante lo ocurrido" y han exigido al alcalde y a todo el equipo "de derechas" en el gobierno de la ciudad "mucha más sensibilidad y que no se puede ir a contracorriente con las personas más vulnerables".

"Y en este punto le pido al alcalde que se fije en lo que hace el gobierno socialista de Cáceres, ahí se ve que no todos somos iguales y quien tiene una verdadera política social", ha señala Cabezas, que aprovecha para lanzar al alcalde una frase de José Mujica: "Los que comen bien piensan que se gasta demasiado en política social".

Finalmente, el Grupo Socialista ha expuesto que en el PSOE "tienen claro que el PP ha dado siempre la espalda al albergue para personas sin hogar" y "que es más fácil dar 6.000 euros que adquirir un compromiso en firme", a la vez que han destacado que en su programa electoral figuraba la creación de un albergue "permanente" en la ciudad para personas sin techo.