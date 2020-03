Ayuntamiento Badajoz cierra las instalaciones deportivas y suspende actividades culturales

Ep.



El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz ha decidido, ante la actual situación del coronavirus, adoptar una serie de medidas para los próximos 15 días orientadas a evitar que la enfermedad se propague, y que incluyen el cierre de las instalaciones y la suspensión o aplazamiento de las actividades de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), junto con otras relacionadas con el transporte público, los procesos de oposición o los mayores.



Las medidas contemplan la suspensión o aplazamiento de las actividades de la delegación de Cultura, como el pregón de la Semana Santa o el cierre de museos y bibliotecas; de Feria Badajoz (Ifeba); de Ferias y Fiestas, como el Chambergo Fext o la Fiesta de la Primavera; las de la Universidad Popular de Badajoz (UPB) o las visitas guiadas de Turismo; así como los mercadillos del domingo y del martes.



Así lo ha anunciado el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, en una rueda de prensa tras mantener el equipo de gobierno una reunión en la que han analizado la situación que se vive, en aras de intentar "modular" el mensaje que quieren transmitir a la opinión pública y a la ciudad.



"Estamos absolutamente convencidos de que no hay que alarmar a la sociedad en la medida en la que creo que no vivimos una emergencia de salud a día de hoy", ha remarcado.



"Entre todos tenemos que conjurarnos para evitar que la enfermedad se propague, y por tanto todo aquello que no sea necesario hacer debemos evitar hacerlo", ha señalado a continuación, para remarcar que "aunque efectivamente no sea un problema de salud, no sea inmediato o individual, pero tenemos que tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar que la enfermedad se propague, que es la única forma que tenemos de combatirla".



PIDE AYUDA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

En su intervención, Francisco Javier Fragoso ha anunciado las medidas decididas por el equipo de gobierno de cara a los próximos 15 días "que eviten que todo lo que no sea necesario se tenga que hacer", de manera que "solo se va a hacer aquello que sea imprescindible", y sobre lo cual ha mantenido que hay cuestiones en las que todas las administraciones deben colaborar.

En este sentido, ha pedido ayuda a la Comunidad Autónoma para que los ayuntamientos y, su caso, el de Badajoz, puedan proveerse "por ejemplo" de mascarillas, geles hidroalcohólicos y guantes de vinilo para el personal de ayuda a domicilio a las personas mayores, al tener "dificultades ahora mismo a lo mejor en el mercado para conseguirlas", en un servicio que, como ha recalcado, es uno de los que "en un principio no" van a poder ni deben suspender.

También se ha referido a cuestiones de plazos que hay que "flexibilizar", como que en su opinión "no tiene sentido" que este jueves se haya publicado la resolución de la concesión del Plan de Activación del Empleo, de 15 días para solicitarlo y "casi" tengan que empezar con los procesos de selección.

Asimismo y en el caso de la solicitud de los colegios, ha avanzado que la concejala delegada va a hablar con el director provincial para poder arbitrar mecanismos y la colaboración entre administraciones para evitar colas de padres pidiendo certificados de empadronamiento. Y es que como ha reiterado, y se ha mostrado "convencido", "no estamos en una emergencia de salud grave" pero sí se puede "caer en un problema de colapso del sistema sanitario y de no parar la enfermedad" con un crecimiento exponencial, por lo que se deben tomar "medidas radicales para evitar los posibles contagios".

"Lo cual no significa trasladar ninguna alerta, ninguna alarma a la ciudadanía", ha abundado.

MEDIDAS DEL AYUNTAMIENTO

A continuación, Fragoso ha enumerado las "principales" medidas que el ayuntamiento toma "a partir de este momento" para los próximos 15 días, tales como que la atención al ciudadano será "prioritariamente" telefónica y "excepcionalísimamente" personal, excepto el servicio de ayuda a domicilio.

A modo de ejemplo, cabe destacar que en las puertas de algunos de los servicios del ayuntamiento se puede ver en la mañana de este jueves carteles que rezan: "Se ruega pasar de uno en uno y respetar las distintas de seguridad (2 metros). Agradecemos su colaboración".

También en el caso del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) el contacto será telefónico "en la medida de lo posible para resolver todos los expedientes" y en mayores suspenden todas las actividades, las de los centros de mayores, las del programa de atención al mayor, la gimnasia o los juegos.

"Queda una última decisión por tomar, en un principio la comunidad autónoma no lo va a hacer, además seguramente tenemos que terminar de analizarlo online pero yo no descarto, como es saber si cerramos o no los centros de mayores", ha indicado, para explicar que suelen tener tres actividades privadas, el bar, la peluquería y un servicio de podología, y que estarán abiertos aunque actividades como las partidas de cartas o el dominó "queda todo suspendido".

Ante ello, ha aconsejado en todo caso a los mayores que eviten salir a la calle en estos próximos días.

TRANSPORTE PÚBLICO, LIMPIEZA Y OTRAS ACTIVIDADES

En materia de Transporte Público, el regidor ha hecho hincapié en que ha dado la instrucción a la concesionaria para que tres veces al día los autobuses se sometan a un proceso de desinfección, y por otro lado para que se limite el aforo de los mismos al 60 por ciento de su capacidad.

En este punto, ha pedido disculpas a los ciudadanos en la medida que les pueda generar "inconvenientes", y ha avanzado que ha dado la instrucción de sacar "todos los autobuses a la calle" para formar líneas de refuerzo cuando haya una "demanda exagerada".

Igualmente se suspenden o aplazan las actividades de la FMD, como competiciones propias o las Escuelas Municipales Deportivas, e instalaciones como piscinas o polideportivos estarán cerrados; como también se suspenden o posponen las actividades de Cultura, como las del Teatro López de Ayala, y se cierran museos y bibliotecas; las actividades de Ifeba; las clases y cursos de la UPB; las de Ferias y Fiestas; o las visitas guiadas de Turismo.

También quedan en suspenso los mercadillos del domingo y del martes; mientras que en el ámbito de personal se suspende cualquier tipo de examen oposición o proceso de selección en estos 15 días y, aunque estaba mandado al Boletín Oficial del Estado (BOE), como no están publicadas las bases de 20 plazas de auxiliares administrativos se está llamando al BOE para evitar su publicación.

En el caso de que se publicara y comience el plazo de solicitudes, lo ampliarán "para evitar que se colapsen en estos días los servicios de Registro", según Fragoso que, en materia de Limpieza, ha explicado que se está analizando que, a la hora de baldear la ciudad, puedan emplear productos desinfectantes como una "determinada" lejía que ayude a una "desinfección más profunda".

Finalmente, ha apuntillado que, "en la medida de lo posible", evitarán las comparecencias o ruedas de prensa y se podría informar por nota, aunque él mismo "no" se va a "esconder" y va a dar "la cara las veces que haga falta".