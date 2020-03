Cabezas denunciará a Fragoso por prevaricación y malversación si "excargos" de Vox cobran

Ep

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha anunciado que denunciará al alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, por prevaricación y malversación de fondos públicos si los "excargos" de Vox "cobran un solo euro del ayuntamiento".

Así, ha añadido que el PSOE ha dirigido diferentes escritos vía registro a la Secretaria General del Ayuntamiento de Badajoz pidiendo un informe sobre la situación de "inactividad" del alcalde respecto a la expulsión de Vox del hasta ahora concejal de dicha formación, Alejandro Vélez.

También han trasladado desde el Grupo Socialista, ha dicho, escritos a la Intervención y Tesorería Municipal "para impedir pagos indebidos a los excargos de Vox por no tener Grupo Municipal desde el 27 de febrero" e igualmente presentarán escrito ante la Asesoría Jurídica.

Cabezas ha avanzado además que también lo han hecho ante el Tribunal de Cuentas "advirtiendo de una más que posible malversación de fondos", y sobre lo cual ha alertado: "si sale un euro de este ayuntamiento en pago a gente que ya no debiera estar en este consistorio, que no le quepa duda a nadie que automáticamente denunciaremos al alcalde por malversación de fondos públicos y por prevaricación al adoptar una resolución injusta, a sabiendas de que lo es".

Y es que, según ha afirmado, la jurisprudencia sostiene que "corresponde al representante legal de la formación política que presentó la candidatura la acreditación de la expulsión, no al propio concejal ni a sus abogados, siendo suficiente la notificación a la Secretaría General del ayuntamiento para que proceda a tenerlo como concejal no adscrito".

"No exige la normativa en vigor ningún otro requisito, ni puede el ayuntamiento cuestionar una decisión de una formación política, debiendo limitarse a acatar la decisión de aquella. Que un partido decida expulsar a uno de sus miembros siendo este concejal, corresponde a la vida interna de ese partido, sin que esto signifique injerencia en la actividad del ayuntamiento", ha agregado, así como que "un ayuntamiento no acate la decisión de un partido está absolutamente fuera de la legalidad".

"OBSTÁCULOS DE TODA ÍNDOLE"

En este mismo sentido, ha apuntillado que si un alcalde tiene conocimiento de que un concejal ha sido expulsado de su partido porque le ha sido formalmente notificado, "y pese a ello opone obstáculos de toda índole para hacer efectivo el cambio de situación del concejal para pasar a concejal no adscrito, y además continúa destinando medios materiales, económicos y de personal que correspondían al grupo", además de acarrear a sus actos una posible nulidad, "también estaría actuando bajo una posible prevaricación"

"Una posible prevaricación toda vez que está adoptando una resolución injusta, a sabiendas de que lo es, desoyendo a los legítimos representantes de la formación política que ha expulsado de sus filas al concejal, e incluso un posible delito de malversación de caudales públicos al destinar dinero de todos a fines para los que no están previstos, pues el concejal no adscrito no tiene acceso a los recursos previstos para los grupos políticos municipales", ha señalado.

De esta manera se ha referido Ricardo Cabezas a la polémica surgida en torno a la expulsión del hasta ahora concejal de Vox en el ayuntamiento, Alejandro Vélez, de la formación que lidera Santiago Abascal, así como a las declaraciones realizadas este pasado martes al respecto por Fragoso, cuando avanzó que consultaría este asunto con los servicios técnicos y jurídicos y mantuvo que Vox "no se va a meter en la vida interna del ayuntamiento".

Ante ello, Cabezas ha sostenido que si este miércoles está hablando 14 días después de que Vox anunciase en el registro la expulsión de su concejal del ayuntamiento "es porque el alcalde está obrando de mala fe", y "no está actuando como alcalde sino como un político del Partido Popular que, irresponsablemente, tras unir bajo un único techo a concejales de la misma ideología pero de diferentes partidos políticos unidos única y exclusivamente por la cobranza, no quiere ver más allá de sus intereses cortoplacistas".

"Por supuesto, no quiere salir de su zona de confort aunque eso choque con la legalidad", ha aseverado, junto con que "no está actuando como un auténtico servidor público sino como un auténtico aprovechado de lo público" y que "está sirviéndose de su cargo como alcalde para denigrar a este ayuntamiento, lo que le hace incompatible con el cargo a partir de este momento".

Finalmente, se ha preguntado cómo Fragoso no ha consultado hasta ahora este asunto ante los servicios jurídicos del ayuntamiento ni con el secretario general, y ha considerado que "quería ganar tiempo para ver si esto pasaba y la fiesta de la cuadrilla de los 14 continuaba", ante lo cual ha recriminado también que el portavoz de Cs y primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera, no ha dicho "ni mu, no sea que la gallina de los huevos de oro se vaya al traste".