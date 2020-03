Unas 150 personas se concentran en Badajoz para reivindicar la igualdad "real"

Ep.

Unas 150 personas se han concentrado este viernes, día 6, ante la Delegación del Gobierno en Badajoz convocadas por los sindicatos CCOO y UGT Extremadura bajo el lema 'Construyendo y Sumando por la Igualdad Real' para reivindicar la igualdad "real" entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito laboral como el social, político y el económico, así como por una igualdad salarial.



En declaraciones a los medios, la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha explicado que, como organizaciones sindicales, han "entendido" que este viernes 6 de marzo "podría ser un buen día" para organizar esta movilización sindical en la que reivindican la igualdad "real" entre mujeres y hombres.



"Vamos a reivindicar lo que hace años venimos reivindicando, que es la igualdad real entre mujeres y hombres, igualdad real no solo en el ámbito laboral, también en el ámbito social, político, económico", ha detallado Chacón, para quien "queda mucho por andar" aunque "es cierto que se han dado ya algunos pasos importantes" y que "hay una legislación que nos va acompañando".



No obstante, ha valorado que "todavía es insuficiente" y hay que poner en marcha medidas que sí que están legisladas aunque "cuesta mucho" impulsarlas, junto con que "no tiene sentido" que Extremadura siga siendo una región en la que la brecha salarial está por encima del 20 por ciento, en la que en materia de pensiones las mujeres perciben 200 euros menos, o en la que la temporalidad "se ceba más en las trabajadoras".



Para Encarna Chacón, Extremadura también es la comunidad en la que más del 70 por ciento de los contratos que se hicieron el año pasado fueron mujeres en contratos a tiempo parcial, por lo que "algo está fallando" y desde el sindicalismo de clase, CCOO y UGT, están trabajando juntos "para que realmente esto pueda ir desapareciendo" e "ir avanzando en esa igualdad".



Igualmente, ha lamentado que se sigue ejerciendo violencia sobre las mujeres y que es "una gran tragedia" que más de 1.047 mujeres hayan sido asesinadas desde que se tienen registros oficiales en 2003, sobre lo cual ha expuesto que hay un pacto de género, pero que si no está dotado con recursos "no se puede poner en marcha" y ante lo cual ha exigido al Gobierno que lo ponga en marcha en aras de evitar "esas muertes de mujeres, esos asesinatos".



"La violencia sigue existiendo en el ámbito laboral, sigue habiendo acoso sexual, acoso por razón de género", ha concluido la dirigente de CCOO, que ha recalcado que desde dicho sindicato seguirán "combatiendo por crear un clima igualitario en las empresas", "que consolide y vaya avanzando en la igualdad de acceso al mercado laboral", por la promoción en el mismo y porque las mujeres no sean las primeras a las que se despide cuando hay momentos "coyunturales de crisis".



IGUALDAD SALARIAL Y CONCILIACIÓN



Por su parte, la secretaria general de UGT en la región, Patrocinio Sánchez, ha considerado que este viernes es "un día más entre tantos y tantos" en los que llevan "luchando y peleando" por la igualdad "real y efectiva entre hombres y mujeres".



Así, ha apuntillado que este viernes se han concentrado ante la Delegación y que el 8M llenarán las calles de mujeres y hombres reivindicando "igualdad real, igualdad salarial" y medidas de conciliación "para no ser la mujer la única que tenga que estar pendiente de niños y de mayores".



"Queda muchísimo todavía por recorrer, nosotros nuestro lema este año es '¿Y el 9 qué?' El 9 lo mismo que el 8, que el 7, que el 6, que el 6, esto no es una lucha que termine aquí porque aunque se ha avanzado mucho en el tema de igualdad entendemos que se debe seguir avanzando", ha defendido, para remarcar como "fundamental" y "prioritario" la igualdad salarial.



Así, ha incidido en que una mujer "no puede ser totalmente libre hasta que no tenga una igualdad salarial y una independencia económica del hombre" y que las mujeres no quieren "ser más que nadie" pero "tampoco menos", acerca de lo cual ha reiterado que este viernes "es un día de reivindicación, de lucha, que tiene que seguir el domingo día 8".



De este modo, Patrocinio Sánchez ha invitado a los ciudadanos a participar en las manifestaciones previstas para la jornada del domingo tanto en Extremadura como en el resto de España y en las que UGT pide como "fundamental" la igualdad salarial y, en materia laboral, medidas de conciliación, que los permisos por nacimiento "se lleven a rajatabla" y que los hombres "los cojan exactamente igual que las mujeres".



"En definitiva seguir avanzando, seguir avanzando en el tema de la violencia de género que es muy importante y muy grave lo que está pasando. Basta ya de asesinatos y basta ya de que las mujeres seamos siempre las asesinadas", ha concluido Sánchez en esta concentración en la que se han podido escuchar gritos como "Mujer lucha, esto es la lucha", "No es no", "Viva la igualdad salarial" o "Somos la mitad, queremos paridad".



Cabe destacar que, media hora antes, ha tenido lugar también ante la Delegación del Gobierno una concentración en la que han participado unos 200 alumnos convocados por el Sindicado de Estudiantes en el marco de las protestas por el 8M.



Una protesta en la que se han escuchado gritos como 'El estado opresor es un macho violador' o 'El largo de mi falda no te dice que sí' y se han leído carteles como 'Somos el grito de las que ya no están' o 'Sin Hermione, Harry Potter hubiera muerto en el primer libro'.