Cabezas pide a Fragoso que "aclare ya" qué está pasando con "su socio de gobierno"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido al alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, que "aclare ya de una vez por todas qué es lo que está pasando con su socio de gobierno" el concejal de Vox, Alejandro Vélez.

"Todos ya sabemos que el jueves se tramitó por parte del partido a nivel nacional que este señor ya no forma parte del Grupo político Vox, y no sé por qué a día de hoy y sobre todo con la realización y el desarrollo de este pleno ordinario no se ha tramitado ese comunicado a la secretaría general", ha señalado Cabezas en declaraciones a los medios al término del pleno en referencia a este asunto.

Ha explicado además que todo lo que entra por registro "le llega directamente al presidente de la corporación", que después deriva a los diferentes servicios todas aquellas comunicaciones o peticiones de información que llegan al registro de este ayuntamiento.

"No sé por qué todavía no tramita esta cuestión al secretario general", ha insistido Cabezas cuando, ha añadido, "a partir de ahora el señor Vélez forma parte del grupo de concejales no adscritos con lo que ello conlleva", sobre lo cual ha recordado que hay antecedentes en este ayuntamiento de una situación "igual" en la anterior legislatura.

Según ha recordado, entonces al concejal no adscrito "se le quitaron todo tipo de derechos" como tener secretario de grupo, asesores o despachos, y lo único que tenía era la posibilidad de asistir a las comisiones y a los plenos y recibir aquellas convocatorias o citaciones a través de un casillero que le cedieron en el ayuntamiento.

Por otro lado, y en relación a la salida del pleno por parte de Alejandro Vélez, Ricardo Cabezas ha hecho hincapié en que hay una relación de calles ya aprobadas en este ayuntamiento "que no se pueden poner porque no hay calles en la ciudad de Badajoz".

Para Cabezas, "se ha ido porque había mociones que se debatían y mociones que había un amplio consenso y apoyo por parte de los grupos presentes en el pleno y es todo aquello relacionado con el Día de la Mujer", en relación a lo cual a Vélez "le salen sarpullidos y por eso ha salido corriendo".

"Y la otra cuestión que le sale sarpullido y por eso ha salido corriendo es la condena o la moción que se presentaba de la red internacional para erradicar el nazismo en Europa y en España y en Badajoz y por eso ha salido por patas de esta corporación", ha defendido Cabezas, para quien Vélez se ha ausentado "por no querer debatir y no querer comprometerse" respecto a mociones en las que "le cuesta pronunciarse".