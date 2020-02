Homenajean en Villafranca a Visitación Arias, una vecina que cumple cien años

Ep.



La residencia de ancianos Presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra de Villafranca de los Barros (Badajoz) ha homenajeado este jueves, día 13, a una de sus usuarias, Visitación Arias, que ha cumplido cien años, con un acto en el que han repasado el siglo de vida de la cumpleañera.



Visitación Arias ha contado en esta celebración con la presencia del expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a quien ha recibido "cariñosa y efusivamente", según ha asegurado el propio exregidor extremeño.



Además, en el homenaje también han participado el alcalde de Villafranca, José Manuel Rama, el director gerente del Sepad, José Vicente Granado, el vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz y exalcalde villafranqués, Ramón Ropero, así como el ahijado de Visitación y algunos de los usuarios y trabajadores de la residencia.



Durante el transcurso del mismo, se ha hecho un repaso por los cien años de vida de Visitación Arias, le han hecho varios regalos y han reproducido un vídeo con fotografías en el que se ha realizado un recorrido cronológico por la vida de la homenajeada.



"LOS AÑOS NO SE VAN EN BALDE"



En declaraciones a Europa Press Televisión, Arias ha asegurado que a sus cien años se encuentra "bien" aunque "los años no se van en balde" -ha apuntado- y, entre otros motivos, cree que está "viviendo más" por los cuidados que recibe en la residencia de ancianos en la que vive. "Si hubiera estado en mi casa no hubiera vivido tantos años porque aquí en cuanto tengo cualquier cosa enseguida los médicos vienen", ha destacado.



Además, ha confesado que no sabe el secreto para llegar hasta el siglo de vida y ha recordado que varios de sus familiares, como su madre que murió dos meses antes de cumplir cien años, también fueron longevos a excepción de una de sus hermanas que falleció con 38 años, ha lamentado.



Visitación Arias, que es la menor de siete hermanos (seis mujeres y un hombre), ha hecho un repaso por algunos momentos de su historia, como los 15 años que vivió junto a su marido en Marruecos donde "se estaba bien cuando era de España" pero cuando finalizó el protectorado "no se podía vivir allí".



Asimismo, ha relatado que también vivieron diez años en la zona francesa del país marroquí, posteriormente se mudaron a Mallorca donde su difunto esposo trabajaba de albañil y ella comenzó cosiendo camisas para después trabajar en un restaurante, y, finalmente, se asentaron en Extremadura.



Del mismo modo, Visitación ha bromeado con que está "loca" desde que ayer también fue entrevistada y empezaron a hablar de su cien cumpleaños y ha mostrado "mucha alegría" por la visita de Ibarra que es el presidente de Extremadura que ella ha "conocido más".



Finalmente, ha opinado que antes estaban "muy malamente" porque no había "como hay hoy para comer y para todo" pero "había alegría", "se comían cosas naturales" y ahora "no es como antes". "Me gustaría ahora que fuera igual", ha añorado.



"La cosa ha cambiado completamente y estoy contenta de que ahora los políticos y el Rey y todos los que tengan que mandar que lo hagan derecho y siempre miren al pobre... los pobres lo que pedimos es trabajo", ha concluido.



"VAMOS A MORIR EN DEMOCRACIA LIBREMENTE"



Por su parte, Rodríguez Ibarra, en el transcurro del acto, ha felicitado a Arias por su cien cumpleaños y ha celebrado que tanto ella como él nacieron en épocas "sin libertad" pero que van a "morir en democracia libremente".



"Usted nació en el año 1920, tres años después vino una dictadura, la de Primo de Rivera, después una república, una guerra civil, otra dictadura... quiero que sepa que tanto usted como yo nacimos sin libertad, pero tenemos la seguridad de que nos vamos a morir en una democracia libremente; así que ese es el éxito que ha conseguido su generación, la mía y la de tantos otros que hicimos posible que España viva en un país libre", ha espetado.



Del mismo modo, el expresidente extremeño ha señalado que Visitación ha tenido una vida "larga e intensa" y que "ha sido difícil" pero ha afirmado que tiene "la seguridad de que si no hubiera sido porque se le ha tratado con cariño, desde distintos sitios y por distintas personas, no hubiera llegado a cien años".



A este respecto, ha apuntado que "independientemente de los cuidados médicos", los profesionales sanitarios han "detectado" que "cuando alguien recibe palabras de cariño, de reconocimiento, de afecto, de comprensión, las endorfinas entran en funcionamiento y hace posible que la oxidación llegue más tarde".



"Esa es la razón por la que yo creo que doña Visitación está cumpliendo hoy cien años", ha aseverado al tiempo que ha añadido que Arias "ha recibido afecto" de su ahijado, que la ha acompañado en este homenaje, y ha sido "bien tratada" por el personal de la residencia donde vive.



Asimismo, Ibarra ha reflexionado sobre lo "extraños y raros" que son los seres humanos porque, por ejemplo, llenan de flores a alguien cuando muere pero cuando está vivo no se tiene "ese detalle". "Por eso hoy me alegro tanto de estar en Villafranca dándole flores y cariño a una persona que todavía, afortunadamente, nos está acompañando y que ha cumplido cien años", ha resaltado.



Por su parte, José Vicente Granado ha reconocido que es "un lujo" cumplir cien años y ha mostrado "agradecimiento" ya que, ha dicho, si hoy hay "libertad" es "gracias al trabajo" de personas como ella y el resto de ancianos que se encontraban presentes en el acto y a políticos que "han venido trabajando todos estos años".



Además, ha puesto en valor los "recursos públicos" que existen en la actualidad para "poder atender" a las personas mayores y ha agradecido el trabajo de los profesionales de la residencia Presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra que han formado una "gran familia".