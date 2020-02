Guardia Civil sorprende a un vecino de Sagrajas tras capturar 16 jilgueros de forma ilegal

La Guardia Civil ha sorprendido a un vecino de la pedanía pacense de Sagrajas tras capturar 16 jilgueros de forma ilegal, por lo que se le han instruido diligencias judiciales como presunto autor de un delito contra la fauna.



En concreto, los hechos ocurrieron en la tarde del pasado sábado, cuando agentes de la Guardia Civil de Badajoz realizaban servicio por las inmediaciones del río Gévora, cuando observaron a un persona que "al verse sorprendida, arrojó algunas pertenencias a las inmediaciones".



Así pues, tras inspeccionar la zona, los agentes localizaron una pequeña jaula con dieciséis jilgueros hacinados y una mochila en cuyo interior portaba entre otros útiles para la caza, dos redes invisibles, con las que supuestamente acababa de capturar las aves enjauladas, según informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

Estos jilgueros no presentaban ninguna herida, pero lo que fueron puestos inmediatamente en libertad en su habitat natural en presencia del autor de la acción delictiva, un vecino de la localidad de Sagrajas, al que se le instruyeron diligencias judiciales por un delito contra la fauna, ya que utilizó artes ilegales para la captura de las aves.



Ante este hecho, la Guardia Civil recuerda que cazar especies silvestres con este tipo de artes, con procedimientos con carácter no selectivo para las especies y masivo por afectar indiscriminadamente a gran cantidad de aves, son constitutivo de un delito contra la fauna, que puede suponer para los autores una pena de prisión de hasta dos años.



Además, recuerda que esta práctica diezma las poblaciones de estas especies, por lo que tras la moratoria de la Unión Europea para que las asociaciones silvestristas consiguieran un stop reproductivo para su cría en cautividad hasta el 2018, en la actualidad ya no se permite la captura que autorizaban las CCAA, entre ellas Extremadura, según la Directiva 2009/147/CE, conocida como Directiva AVES.



Cabe destacar que las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Badajoz.