Plantilla de Deutz Spain mantiene protesta para desbloquear negociación del convenio

La plantilla de Deutz Spain reclama la negociación del convenio colectivo y para exigir que deje de intentar "desprestigiar" a sus trabajadores y trabajadoras ante la opinión pública "lanzando mensajes falsos y manipulados".

La concentración de este miércoles será a las puertas de la fábrica en Zafra como en las ocasiones anteriores entre las 13,00 y las 15,00 horas.

El Comité de Empresa lamenta así "profundamente" que la dirección, en vez de buscar una "salida pactada" al conflicto, prefiera actuar "de mala fe para imponer la pérdida de derechos que pretende incluir en el convenio y la extensión de la precariedad en la contratación".

Para ello, la dirección "presiona torticeramente dejando entrever en sus declaraciones mentiras como que no se ejecuta una inversión de 7,8 millones de euros por culpa de las exigencias de la plantilla o que se está reclamando un incremento salarial que no puede ser asumido". Ambas afirmaciones son "del todo falsas" y "se desmontan con facilidad por cualquier persona que conozca la realidad de la empresa", añade el sindicato.

En cuanto a la "amenaza" de que podría no llegar esta inversión a la factoría, desde el Comité de Empresa se recuerda que está inversión "se acordó" entre dirección y la representación de los trabajadores en verano gracias a un "ejercicio de responsabilidad" de la plantilla. Añade al respecto que ha sido la dirección de Zafra la que ha supeditado posteriormente esta nueva línea de montaje "a que se aceptara un cheque en blanco fuera de las condiciones laborales del convenio", algo que "es inaceptable".

De igual modo, según explica CCOO, la subida salarial que reclama el Comité de Empresa es de un 2,8 por ciento para este año y está "totalmente en consonancia con la mejora de la productividad y de las ventas que la empresa ha conseguido".

Además, afirma que las cifras superiores que da a conocer la dirección "están manipuladas", pues "están condicionadas a variables que se pueden o no cumplir y a la marcha de la empresa, siendo en todo caso justo que si se consigue un aumento de la producción y los beneficios por encima de los previstos, esto también repercuta positivamente en los trabajadores".

Al mismo tiempo, el sindicato apunta que "lo que esconde la dirección es que sus propuestas en la negociación del convenio caminan todas en la dirección de empeorar las condiciones de trabajo". Así, por ejemplo, "quiere rebajar complementos por incapacidad, limitar las salidas médicas, aumentar la flexibilidad y la parcialidad, quitar la prima de producción fija o imponer un calendario laboral a su medida".

Desde el Comité de Empresa se recuerda también que "gran parte" de estos derechos fueron adquiridos "con gran esfuerzo negociador durante muchos años de lucha" y han convertido a Deutz Spain en "un referente industrial y de relaciones laborales modernas en Extremadura", algo que a su juicio "la actual dirección quiere dilapidar".

Con ello, entiende que es necesario que la empresa "cambie su actitud a una postura más constructiva, abandonando esta táctica manipuladora y de presión", y que la representación legal de los trabajadores se siente a negociar con interlocutores "válidos, serios y con capacidades reales de decisión".

Y, CCOO añade que "es difícil entender que después de 24 reuniones no se haya podido llegar todavía a un acuerdo y eso tiene mucho que ver con que las personas designadas por la empresa para negociar no tienen un poder efectivo en la dirección de la empresa y parecen haber entendido la negociación como una oportunidad de tirar abajo las condiciones laborales y no como un elemento de paz social y mejora de la productividad".