Unidas Podemos: PP y Cs les quieren "desalojar" de despacho en Ayuntamiento Badajoz

La concejala del Grupo Municipal de Unidas Podemos-IU-Equo en el Ayuntamiento de Badajoz, Erika Cadenas, ha criticado que Partido Popular y Ciudadanos les quieren "desalojar" de su despacho en el consistorio de la capital pacense.

Cadenas ha denunicado "públicamente" los problemas que viene "sufriendo" su grupo en su labor como oposición desde que en junio entrasen a formar parte de la corporación municipal en cuestiones ya referidas, entre las cuales ha citado retrasos en los avisos de la celebración de actos, "problemas y dificultades" al acceso de información o retrasar el paso a pleno de algunas de las mociones que presentan.

A estos asuntos ha sumado "dos más", como es el "desalojo" del despacho que Unidas Podemos ocupa como grupo municipal en el consistorio, junto con la aprobación de la moción presentada en el último pleno por Cs contra el uso "inapropiado" de las mociones en los plenos y que fue aprobada con los votos a favor de Cs, PP y PSOE con una transaccional de este último grupo que insta a avanzar en la aprobación del Reglamento de organización municipal que regule este tipo de cuestiones.

Sobre el "desalojo" del despacho de la formación morada en el ayuntamiento, Cadenas ha explicado que desde la Alcaldía y con fecha del pasado 21 de enero han recibido una notificación por la que les comunican que les "despojan" del despacho en el que desarrollan "parte" de su labor de oposición al grupo municipal a Unidas Podemos- IU-Equo Badajoz.

El documento indica que la nueva ubicación será el despacho número 4 y solicita que se proceda a "abandonar" el espacio que ocupa Unidas Podemos desde junio como grupo municipal, "apremiando a dejarlo antes del 31 de enero", ha concretado.

"Cosa que no hemos hecho, por supuesto, obviamente desde Unidas Podemos nos hemos visto obligadas a impugnar dicho documento y dicho acto administrativo, pues creemos que el aviso de desahucio de nuestro despacho que nos han hecho llegar carece de toda motivación y produce indefensión a los derechos de este grupo político", ha expuesto Cadenas.

Al mismo tiempo, ha indicado que, "pocos" días después de las pasadas elecciones generales, se puso en contacto con ella personalmente el primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno y de Cs, Ignacio Gragera, para decirle "textualmente" que sacasen sus cosas del despacho del grupo porque iba a entrar el de Ciudadanos, a la vez que ha recordado que recientemente se ha dedicado dinero público a una obra en el ayuntamiento para una nueva oficina para un grupo municipal.

"No debió de ser del agrado de Ciudadanos entendemos, pues prefieren echarnos de nuestro espacio para meterse ellos y confinarnos en otra sala, en esta sala, al parecer creen que lo que para ellos es malo para nosotras es bueno, y pretenden que nos quedemos con lo que ellos desechan", ha criticado, para recordar que cada uno de los concejales de la formación naranja "están disfrutando" de un despacho asignado por el alcalde, Francisco Javier Fragoso, y que, en el caso de Gragera, es "doble" al contar con dos salas.

De este modo, ha sostenido que tienen cinco despachos "diferentes donde ejercer su labor política" pero "no les parece suficiente" y quieren "desalojar" a Unidas Podemos del que ocupan, sobre lo cual ha dicho que no le gustaría "pensar" que "esto se debe a que, después del batacazo electoral que Ciudadanos se pegó en noviembre" y a que los recursos de la formación naranja "obviamente habrán menguado considerablemente" quieren poner la sede del partido local de la que carecen "en el mismísimo edificio del consistorio y además gratis".

"Espero sinceramente que no sea esa la motivación que tienen desde Ciudadanos y desde el PP para desalojarnos", ha confiado Erika Cadenas, para insistir en que el escrito de Alcaldía no justifica qué motiva este asunto, y mostrar su "rotunda oposición a abandonar el actual despacho" que están ocupando ante una decisión con la que PP y Cs pretenden "vulnerar legítimos derechos" al grupo de Unidas Podemos a la hora de realizar "una oposición legítima al equipo de gobierno".

También ha pedido al "alcalde alterno" Francisco Javier Fragoso y al "supuesto futuro alcalde alterno" Ignacio Gragera que "no pretendan menoscabar la dignidad" del grupo de Unidas Podemos "mediante estas maniobras torticeras, malintencionadas e interesadas", porque "en ningún caso" se lo van a "consentir", como no van a "permitir que se vulneren los derechos fundamentales de las organizaciones democráticas del Estado".

MOCIÓN

En relación a la citada moción de Ciudadanos aprobada en el pleno celebrado el pasado jueves en el ayuntamiento, Erika Cadenas ha manifestado que "después del despliegue de temas que se han debatido no solo en este pleno sino en los anteriores", que "nada tienen que ver con lo local" y "teniendo en cuenta" que los partidos que la aprobaron, PP, Cs y PSOE, han sido los que "más han traído temas que no afectan directamente a lo local", esta moción le parece "un poco de guasa" o "de chiste si no fuese tan hipócrita por su parte".

Para Unidas Podemos, "el ánimo y el objetivo de esta propuesta no es sino coartar nuestra libertad y nuestra autonomía como grupo municipal minoritario en este ayuntamiento", y a su juicio, "bajo la excusa de centrar el debate", lo que "en realidad pretenden PP y Ciudadanos es pasarnos por encima el rodillo de sus mayorías junto con Vox", teniendo en su mano "la potestad de decidir qué mociones, a su entender, serían útiles para la ciudad y cuáles no".

"Nos parece que atenta contra el desarrollo democrático de nuestra labor política", ha continuado, a la vez que ha subrayado que también "preocupa mucho" a su grupo la transaccional del PSOE para elaborar el mencionado reglamento, sobre el cual ha exigido que el borrador del mismo que tiene que presentar el alcalde "respete los derechos de participación ciudadana" y "no sirva para limitar aún más" las intervenciones de Podemos "mientras que él, al parecer, puede hablar ilimitadamente".

Por último, ha avanzado que pedirán además que este reglamento sea trabajado y consensuado por todos los grupos políticos de la corporación y que "no sea un reglamento impuesto con su mayoría", a la vez que ha reiterado: "entendemos que esta medida forma parte de la estrategia que tiene PP y Ciudadanos de ningunearnos y de dificultar nuestra labor y nuestra visibilidad".