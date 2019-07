Alcalde de Badajoz traslada a CHG su "preocupación" por el nenúfar mexicano en el Guadiana

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha anunciado que va a dirigir una carta al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, para trasladarle su "preocupación" por la proliferación del nenúfar mexicano en el río a su paso por la ciudad.

Según ha reconocido, le "tiene francamente preocupado" la situación del Guadiana con respecto a dicha planta y "solo hay que pasar por el río en Badajoz para ver cómo estamos invadidos por otra planta que no es el camalote, que es el nenúfar mexicano", al tiempo que ha recordado que hace un año le planteó al presidente de la CHG esta cuestión "de emergencia" y se ha podido "avanzar algo" en el camalote, aunque "es verdad que hay que seguir porque vuelve a tener focos".

Seguidamente, ha explicado que Moraleda le pidió "un tiempo" porque iban a pedir la colaboración a la comunidad científica para ver cómo podían tratar esta planta que, a diferencia del camalote, enraíza y "no solo flota", tras lo cual ha recalcado que "evidentemente hay que afrontarlo" porque no se puede "tener el río absolutamente impracticable ni siquiera por ejemplo para canoas de piragüismo" y en su momento "quedó claro" que la Unidad Militar de Emergencia (UME) "no iba a trabajar" con el nenúfar mexicano.

"Me tiene que dar cuál es el horizonte de solución que va a plantear en el tema", ha insistido, para añadir que no quiere "entrar en más polémica" a la espera de que desde la CHG le plantee "su horizonte", de forma que si este es "satisfactorio" se lo agradecerá planteando la colaboración que pueda prestar el ayuntamiento en este tema.

COMIENZO DE LEGISLATURA

Así lo ha señalado Fragoso en una comparecencia en la que ha hecho balance del comienzo de la legislatura, que ha calificado como con "absoluta normalidad" y en el que, según ha apuntado, hay "detalles importantes que generan ilusión y esperanza en el futuro próximo de la ciudad" a la hora de afrontar "los retos que son importantes".

En este contexto, se ha referido a los "retos" en los que otras administraciones "tienen que ayudar" y en relación a lo cual y "por cortesía" no ha querido hacer "muchas valoraciones" en relación a la Junta de Extremadura, porque ha hablado con el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y han "quedado" en verse a principios de septiembre.

De esta manera, ha dicho, trasladará personalmente a Vara aquellos "retos estratégicos en los cuales la Comunidad Autónoma tiene que colaborar con la ciudad de Badajoz".

PROYECTOS MUNICIPALES

Francisco Javier Fragoso ha abordado igualmente proyectos municipales, como la aprobación en el pleno de este pasado jueves del estudio de detalle y proyecto de actuación singular de la piscina climatizada de la margen derecha, cuyo proyecto ya está presentado a la espera de supervisión y cuyas obras podrían comenzar a mediados de agosto.

Un proyecto que ha calificado como "la infraestructura de agua más importante de todo el suroeste de la península ibérica" al permitir que deportistas de alto rendimiento vengan a la ciudad en invierno a mantener su preparación para competiciones mundiales u olímpicas, además de poder albergar competiciones y, con un pantalán móvil, convertirse en dos piscinas para cuando el uso sea local como es el caso de las escuelas municipales o los cursos de natación.

En materia de restauración de patrimonio, ha felicitado la adjudicación del edificio de La Galera a Construcciones Olivenza por 848.648,90 euros y que Patrimonio ha dado el "visto bueno" al reinicio de las obras de Santa Catalina, así como que "simultáneamente" continúa la apuesta por incrementar la plataforma única en zonas como San Andrés, que está en "fase de terminar", o la de Santo Domingo entre Vasco Núñez y Juan Carlos I.

En este contexto, ha anunciado que en breve se reunirá la comisión de seguimiento para lanzar nuevas actuaciones del proyecto Edusi, en el marco del cual ya se ha adjudicado el proyecto deportivo de la zona de La UVA o el cruce semafórico en Padre Tacoronte con la calle Gurugú, o se está terminando de elaborar el proyecto para el corredor verde que se pretende impulsar en torno a las murallas de la ciudad.

Además, ha indicado, también se dedican a "los pequeños detalles" o a "miles de actuaciones pequeñas del día a día" como la mejora de aceras y, en concreto, la ampliación de la avenida Manuel Rojas o la reciente adjudicación de una primera actuación de limpieza de la zona arqueológica en la Alcazaba de la ciudad.

Finalmente, Fragoso ha explicado que estos días está manteniendo reuniones con distintos empresarios que le han trasladado sus futuros proyectos en Badajoz, como las obras previstas en El Faro como un cine o ampliar la zona de restauración; un espacio sanitario privado; o actuaciones urbanísticas por parte de empresarios de la construcción y del sector de la vivienda.

Sobre las mismas, no ha podido aportar más detalles y, en todo caso, se ha felicitado por que generarán puestos de trabajo en una ciudad que arroja sus mejores datos de desempleo desde hace más de 10 años, al registrar menos de 14.000 parados, pese a lo cual ha abogado por seguir trabajando en la generación de empleo a través de proyectos como el de Garantía Juvenil.