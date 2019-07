La patrona de Almendralejo ilustrará 5,5 millones de cupones de la ONCE el 15 de agosto

La Virgen de la Piedad, Patrona de Almendralejo (Badajoz) será la imagen de 5,5 millones de cupones de la ONCE el próximo jueves, 15 de agosto.



Así lo han anunciado el delegado territorial de la ONCE, Fernando Iglesias; el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez y el cura párroco y vicario episcopal, Rafael Corraliza.



En concreto, las fiestas en honor a la Virgen de la Piedad se celebran del 12 al 17 de agosto y entre los actos más destacados se encuentran, además de la novena en su honor, la bajada de la Virgen desde su santuario y la posterior subida a este.



Asimismo, según la tradición, esta imagen fue hallada en 1507 "por un labrador que al cavar con su azadón, topó con un objeto" y gritó "piedad, piedad", por lo que al desenterrarlo vio que era una imagen de la Virgen que entregó al párroco.



El 13 de abril de 1657 se toma la decisión de nombrar a la Virgen de la Piedad 'Protectora de la Villa', por lo que pasó a ser un "símbolo identificativo" de la localidad, según informa ONCE en una nota de prensa.



Así, en agosto de 1987 la Corporación Municipal proclamó por unanimidad de todos los ediles a la Santísima Virgen de la Piedad Alcaldesa Perpetua de Almendralejo.



El Santuario de Nuestra Señora de la Piedad de Almendralejo es una ermita del siglo XVI con fachada encalada, espadaña y acceso porticado con tres vanos de medio punto, además está decorada con pinturas murales.



La imagen original de Nuestra Señora de la Piedad se encuentra en una hornacina lateral de la nave y es de piedra policromada, con una altura de 60 centímetros y algo más de 80 kilos de peso.



Además existe otra imagen que se encuentra en el camarín, obra anónima de 1705, que sólo tiene tallado en madera el rostro y las manos, y la Virgen sostiene en su brazo izquierdo al Niño, tallado en madera.



Cabe destacar que esta imagen sustituyó a otra talla que se encuentra en la iglesia del Convento de Santa Clara.