Fragoso incorpora al gobierno de Badajoz a Cs y a Vox

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha anunciado el reparto de delegaciones de alcaldía por el que los grupos de Ciudadanos y Vox se incorporan al equipo de gobierno, en el caso de la formación naranja asumiendo la portavocía, Urbanismo, Recursos Humanos o Ferias y Fiestas, y en el del partido de Santiago Abascal con Limpieza o Poblados.



En concreto, y en relación a Ciudadanos, Ignacio Gragera será primer teniente de alcalde delegado de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones, Comercio, Relaciones con Portugal y portavoz del gobierno; y María de los Hitos Mógena será quinta teniente de alcalde delegada de Recursos humanos, Prevención de riesgos laborales, Servicios médicos de salud laboral, Modernización administrativa y Reprografía.



El también edil de Cs Carlos Urueña Fernández será el noveno teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Protección Ambiental, Vías y Obras, Accesibilidad y Movilidad, Mantenimiento de inmuebles y Bomberos; y Lara Montero de Espinosa Ramos concejala delegada de Ferias y Fiestas; Educación, Protección Ambiental y Estadística.



En el caso del concejal de Vox, Alejandro Vélez, asume Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Coordinación de poblados y Parque móvil municipal, según ha anunciado el alcalde, que ha delegado por otra parte en María José Solana (PP), segunda teniente de alcalde, Policía Local y Urbana, Intervención, Patrimonio y Gabinete de Proyectos, y en Blanca Subirán (PP), tercera teniente de alcalde, Ifeba, Formación y empleo, UPB, Proyectos estratégicos y Edusi.



El también concejal del PP Juan Pérez, cuarto teniente de alcalde, llevará Deportes, Infancia y Juventud y Participación Ciudadana; Jaime Mejías, sexto teniente de alcalde, Turismo, Mantenimiento de patrimonio histórico y consorcio, Promoción industrial y Atracción de fondos; Eladio Buzo, séptimo teniente de alcalde, Economía y Hacienda, Vivienda e Inmuba, Mercados y Coordinador de barrios; y Antonio Cavacasillas, teniente de alcalde octavo, Cultura, Cementerios, Inspección de aguas y Protección civil.



Finalmente, los también 'populares' María Dolores Álvarez llevará Servicios Sociales, Mayores, Mujer y Cooperación al desarrollo, y Jesús Coslado Medio Ambiente, Sanidad, Informática y Telecomunicaciones, Transporte público y Alumbrado y eficiencia energética, como ha avanzado Fragoso, para quien "a partir de este momento lo importante es que la ciudad comience, con este nuevo impulso, a trabajar" y hay 14 personas, cada una en sus áreas y responsabilidades, "dedicadas a que esto funcione y el barco vaya a buen puerto".

COMPROMISO Y EJEMPLO

Según ha explicado Fragoso, durante estos dos años se ha "comprometido a seguir liderando la ciudad" y "dejar todo perfectamente organizado" para que los próximos cuatro sean "magníficos" en Badajoz, así como que "siga dando un buen ejemplo" en la evolución de los datos de desempleo y "liderando" la capitalidad economía y social de Extremadura y, con las localidades lusas de Elvas y Campo Mayor, la capitalidad del suroeste de la península Ibérica.

De este modo, se ha mostrado "satisfecho e ilusionado con esta nueva etapa que se abre ahora en la ciudad" en la que son tres los partidos políticos que forman "un único grupo de responsabilidad", por lo que en su opinión "a partir de este momento ya no" son concejales cada uno de sus formaciones sino "responsables de que la ciudad funcione bien" puesto que, además, todas las áreas están "interconectadas" y las delegaciones están en vigor desde este pasado miércoles.

Al mismo tiempo, ha expuesto que es la primera vez en Badajoz que se da una "experiencia de unas responsabilidades que sean compartidas por diferentes concejales de diferentes partidos", pero que en el resto de España "ha funcionado con normalidad" y es "habitual", como también se ha mostrado "convencido de que será un absoluto éxito".

Así, ha continuado, se va a "empeñar" en que lo sea los años que le corresponde ser alcalde, además de "dejar las bases para que los siguientes años sea un magnífico gobierno para la ciudad de Badajoz", que es lo que "se merece" y en relación a lo cual ha recordado que el acuerdo con Cs incluye 30 puntos programáticos, el reparto de delegaciones y la alternancia de dos años en la alcaldía.

PERSONAL DE CONFIANZA

A preguntas de los periodistas sobre el personal de confianza, Francisco Javier Fragoso ha avanzado también que el Partido Popular tendrá alrededor de 12 personas de confianza, Cs en torno a ocho, Vox dos, y PSOE y Unidas Podemos uno cada formación y que, en concreto, los exconcejales de Cultura y Juventud, Paloma Morcillo y Francisco Javier Pizarro, respectivamente, se incorporan como asesores del PP.

Igualmente, ha detallado que el concejal de Vox contará con el candidato a la Presidencia de la Junta por este partido, Juan Antonio Morales, como asesor y con el exalcalde de Guadiana y número dos a la Asamblea, Antonio Pozo, como administrativo; mientras que el del PSOE será Antonio Pascual y el de Unidas Podemos Javier Pache.

CABEZAS, "NO SE MERECE" SER ALCALDE

También se ha referido Fragoso en su intervención al portavoz del Grupo Socialista, Ricardo Cabezas, al remachar: "a mí me toca liderar este barco durante dos años y en esos dos años tengo muchas responsabilidades en base de un único objetivo, que es que la ciudad vaya bien y la alternativa a esto, para mí, era el caos, una persona que no era digna de ser alcalde de esta ciudad".

"Ante eso pues, evidentemente, estoy dispuesto a asumir cualquier tipo de sacrificio que uno tenga que asumir, incluso el de dejar la alcaldía, con lo cual ustedes entenderán que no tengo un problema de apego al cargo", ha continuado, para reiterar sobre Cabezas que "no se merece" ser alcalde de Badajoz y que es "indigno" según su "criterio", puesto que "no le ha importado coquetear con las redes sociales del Club de Debates Urbanos" y la gente "más indeseable de esta ciudad".

También ha criticado de Ricardo Cabezas que "es una persona que ha demostrado que estaba dispuesta a cualquier cosa por ser alcalde, incluso pactar una moción de censura contra natura la legislatura pasada" y que "tendrá todo el mérito" para ser vicepresidente primero de la Diputación pacense pero "ninguno" para ser alcalde de Badajoz.

Finalmente, Francisco Javier Fragoso ha situado entre cuestiones "urgentes" del equipo de gobierno los festivales de Flamenco y Fados, el Folklórico o el Alcazaba Festival, la nueva piscina de la margen derecha o la rehabilitación de El Campillo, y entre los "retos" la simplificación de la administración.