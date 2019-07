La Plataforma Dehesa sin Uranio traslada a Vara 13.390 "quejas de sus ciudadanos"

Ep.



La Plataforma Dehesa sin Uranio han traslado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, más de 13.300 "quejas de sus ciudadanos" contra el proyecto de una mina a cielo abierto en la comarca pacense de Sierra Suroeste.



Este colectivo ha registrado este jueves, en el registro de la Junta en Mérida, un total de 13.390 firmas ciudadanas contrarias a los permisos de investigación concedidos de cara a esta instalación, que piden que sean revocados.



En declaraciones a los medios, la miembro de la plataforma de Zahínos (Badajoz) Eva Matamoros ha incidido en que han escogido este día para la entrega de las firmas porque es el mismo en el que Vara toma posesión y con ellas buscan trasladar que los ciudadanos no están de acuerdo con el proyecto de mina, además de demandar que se tenga en cuanto a los más de 20.000 personas que viven en esa zona.



En concreto, de ponerse en marcha, se podrían ver afectados los municipios pacenses de Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Villanueva del Fresno y Zahínos, así como otros pueblos portugueses rayanos en la frontera.



SERÍA UN "DESASTRE ECOLÓGICO POR SÍ SÓLO"



Matamoros ha asegurado que una mina a cielo abierto en una dehesa es un "desastre ecológico por sí solo", a lo que ha añadido que el hecho de que sea de uranio representa que sea "contaminante", además de advertir de los efectos que podría tener sobre la salud.



"Eso sería cáncer y sería muerte. No nos parece, sobre todo por que desde la Junta se está apostando por las energías renovables, por la economía circular y verde, entonces no entendemos qué sitio ocupa una mina de uranio dentro de esta política", ha asegurado.



Asimismo, y preguntada por el hecho de que la administración aún no se haya pronunciado sobre los recursos de alzada presentados por varios ayuntamientos, Matamoros ha asegurado que están a la espera y que confía en que la respuesta sea que este proyecto "se paraliza definitivamente".



En esta línea, ha incidido en que, de momento, está paralizado temporalmente hasta que los recursos fueran resueltos, al tiempo que ha reiterado que sería un "desaguisado importante" abrir una mina de uranio a cielo abierto.



MANIFESTACIÓN EN HIGUERA DE VARGAS



De la misma manera, Eva Matamoros ha informado de que se ha convocado una manifestación en Higuera de Vargas que tendrá lugar el próximo 4 de julio para seguir diciendo a la Junta de Extremadura que "no queremos esto".



Así, ha informado de que antigua mina que se pretende abrir está en una finca que, en línea recta y campo a través, está a 4 kilómetros de la frontera portuguesa y a 18 kilómetros del embalse de Alqueva, con ríos y afluentes que desembocan en el Guadiana.



También ha indicado que son 18.000 hectáreas las que hay en las cuadrículas autorizadas por la Junta de Extremadura, además de reiterar que el Ejecutivo portugués ha alertado de que "no tiene comunicación ninguna" sobre el proyecto y ha alertado de que "todos los residuos" irían a parar al Alqueva.



Cabe destacar que miembros de la Plataforma Dehesa sin Uranio comparecieron en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de la República Portuguesa para exponer las posibles consecuencias de que la mina pudiera ser una realidad.